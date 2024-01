Redding sobre Toprak: "Nunca lo negaré"

Enormes esperanzas están puestas en el recién llegado de BMW Toprak Razgatlioglu, se espera que el turco de 27 años haga milagros sobre la M1000RR. Después de Marco Melandri en 2012, cuando el italiano terminó tercero en el Campeonato del Mundo, por fin debería volver a acercar al fabricante alemán al título. O mejor dicho: ganarlo.

Pero en los test de Jerez, fue Scott Redding quien marcó la vuelta más rápida de un piloto BMW. El inglés perdió 0,763 segundos con el sorprendente Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) en la tabla de tiempos combinada de ambos días y fue 0,066 segundos más rápido que Toprak. Redding y Razgatlioglu terminaron 3º y 4º.

Las pruebas son las pruebas, no hay puntos de campeonato en ellas. Pero los buenos resultados aumentan la confianza y la autoestima, y el "1:0" contra Toprak es un bálsamo para el alma de Scott.

"Toprak es rápido, es fuerte", subrayó Redding en una entrevista individual con SPEEDWEEK.com. "Siempre he dicho que probablemente sea el más talentoso del paddock, nunca lo negaré. Sin embargo, me sorprendió que se subiera a la moto y se pusiera inmediatamente delante. Pero mentalmente, dejo a un lado estas cosas y me pongo a trabajar. Tengo que construirme una base desde la que pueda avanzar".

Scott ya se siente como en casa en su nuevo equipo, el Bonovo, y sólo tiene palabras favorables para la escuadra de Jürgen Röder y Michael Galinski. "Trabajan de forma muy diferente a mi equipo del año pasado", sonríe el inglés. "Hay ventajas y desventajas en ambos, pero me gusta el hecho de que aquí encuentro un ambiente muy tranquilo y nadie me presiona". Por eso se sorprendieron cuando pedí una clasificación, porque normalmente no lo hago en las pruebas. Me sentía preparado para ello y quería ganar más confianza. Otros ya estaban poniendo calificativos a las 11 de la mañana, lo cual es una locura. No entiendo por qué hacen eso en los tests".

"Mi moto funciona mucho mejor que el año pasado, puedo pilotar más relajado y concentrarme en otras cosas", añadió Redding. "Mi hombre de datos, Bela, trabaja de otra manera. Si siento algo y quiero probar algo, entonces lo hacemos. No se limita a mirar el ordenador, me escucha".

Tiempos combinados Campeonato del Mundo de Superbike test Jerez (24/25 ene.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0.763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

6º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507