Redding à propos de Toprak : "Je ne le nierai jamais".

"J'ai été surpris de le voir monter sur la moto et être tout de suite devant", déclare Scott Redding à propos de son nouveau collègue BMW, Toprak Razgatlioglu. Lors du test Superbike à Jerez, ils ont terminé troisième et quatrième.

La nouvelle recrue de BMW, Toprak Razgatlioglu, suscite de grands espoirs. On attend du Turc de 27 ans qu'il fasse des merveilles sur la M1000RR. Après Marco Melandri en 2012, l'Italien avait alors terminé troisième du championnat du monde, il doit enfin permettre au constructeur allemand de se rapprocher du titre. Ou mieux : le gagner.

Mais lors du test de Jerez, c'est Scott Redding qui a réalisé le meilleur tour d'un pilote BMW. L'Anglais a perdu 0,763 sec sur le surprenant Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) dans la feuille des temps combinée des deux jours et a été plus rapide de 0,066 sec que Toprak. Redding et Razgatlioglu ont pris les 3e et 4e positions.

Les tests sont des tests, ils ne donnent pas de points pour le championnat du monde. Mais de bons résultats renforcent la confiance et l'assurance, le "1:0" contre Toprak est un baume pour l'âme de Scott.

"Toprak est rapide, il est fort", a souligné Redding lors d'un entretien en tête-à-tête avec SPEEDWEEK.com. "J'ai toujours dit qu'il était probablement le plus talentueux de ce paddock, je ne le nierai jamais. J'ai tout de même été surpris qu'il monte sur la moto et qu'il soit tout de suite devant. Mais mentalement, je mets cela de côté et je fais mon travail. Je dois me construire une base à partir de laquelle je peux progresser".

Scott se sent déjà chez lui dans sa nouvelle équipe Bonovo action et n'a que des mots bienveillants pour la troupe de Jürgen Röder et Michael Galinski. "Ils travaillent très différemment de mon équipe de l'année dernière", a déclaré l'Anglais en souriant. "Les deux ont des avantages et des inconvénients, mais j'aime le fait que je trouve ici un environnement très calme et que personne n'exerce de pression. C'est pour cela qu'ils ont été surpris quand j'ai demandé à utiliser un qualificatif, car je ne le fais généralement pas lors des essais. Je me sentais prêt à le faire et je voulais ainsi créer une confiance supplémentaire. D'autres ont déjà fait monter des qualifs à 11 heures du matin, c'est fou. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça pendant les tests".

"Ma moto fonctionne beaucoup mieux que l'année dernière, je peux rouler plus sereinement et me concentrer sur d'autres choses", a ajouté Redding. "Mon data-man Bela travaille différemment. Si je ressens quelque chose et que je veux essayer quelque chose, nous le faisons. Il ne se contente pas de regarder l'ordinateur, il m'écoute".

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25 janvier) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507