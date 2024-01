Redding su Toprak: "Non lo negherò mai".

Grandi speranze sono riposte nel nuovo arrivato in casa BMW, Toprak Razgatlioglu: il 27enne turco dovrebbe fare miracoli in sella alla M1000RR. Dopo Marco Melandri nel 2012, quando l'italiano si classificò terzo nel Campionato del Mondo, dovrebbe finalmente portare la casa tedesca di nuovo vicino al titolo. O meglio: vincerlo.

Ma nei test di Jerez è stato Scott Redding a far segnare il giro più veloce a un pilota BMW. L'inglese ha perso 0,763 secondi rispetto alla sorpresa Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) nella classifica combinata dei tempi di entrambi i giorni ed è stato 0,066 secondi più veloce di Toprak. Redding e Razgatlioglu si sono classificati terzo e quarto.

I test sono test, non ci sono punti per il campionato. Ma i buoni risultati aumentano la fiducia e l'autostima, e l'"1:0" contro Toprak è un balsamo per l'anima di Scott.

"Toprak è veloce, è forte", ha sottolineato Redding in un'intervista a tu per tu con SPEEDWEEK.com. "Ho sempre detto che probabilmente è il più talentuoso del paddock, non lo negherò mai. Tuttavia, sono rimasto sorpreso dal fatto che sia salito sulla moto e sia stato subito davanti. Ma mentalmente metto da parte queste cose e vado avanti con il mio lavoro. Devo costruirmi una base da cui partire per andare avanti".

Scott si sente già a casa nel suo nuovo team Bonovo e non ha che parole positive per la squadra di Jürgen Röder e Michael Galinski. "Lavorano in modo molto diverso dalla mia squadra dell'anno scorso", sorride l'inglese. "Ci sono vantaggi e svantaggi per entrambi, ma mi piace il fatto che qui trovo un ambiente molto tranquillo e nessuno mi mette pressione. Per questo sono rimasti sorpresi quando ho chiesto di qualificarmi, perché di solito non lo faccio nei test. Mi sentivo pronto e volevo acquisire ulteriore fiducia. Altri stavano già preparando le qualificazioni alle 11 del mattino, il che è assurdo. Non capisco perché lo facciano nei test".

"La mia moto funziona molto meglio dell'anno scorso, posso guidare in modo più rilassato e concentrarmi su altre cose", ha aggiunto Redding. "Il mio addetto ai dati Bela lavora in modo diverso. Se sento qualcosa e voglio provare qualcosa, lo facciamo. Non guarda solo il computer, ma mi ascolta".

Tempi combinati dei test del Campionato Mondiale Superbike a Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507