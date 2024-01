Redding sobre Toprak: "Nunca o negarei"

Grandes esperanças estão depositadas no recém-chegado da BMW, Toprak Razgatlioglu, o turco de 27 anos deve fazer milagres na M1000RR. Depois de Marco Melandri em 2012, quando o italiano terminou em terceiro no Campeonato do Mundo, ele deve finalmente trazer o fabricante alemão para perto do título novamente. Ou melhor: ganhá-lo.

Mas no teste de Jerez, foi Scott Redding quem fez a volta mais rápida de um piloto da BMW. O inglês perdeu 0,763 segundos para o homem surpresa Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) na tabela de tempos combinados dos dois dias e foi 0,066 segundos mais rápido que Toprak. Redding e Razgatlioglu terminaram em 3º e 4º.

Testes são testes, não há pontos de campeonato neles. Mas os bons resultados aumentam a confiança e a autoestima, e o "1:0" contra Toprak é um bálsamo para a alma de Scott.

"Toprak é rápido, ele é forte", enfatizou Redding em uma entrevista individual com a SPEEDWEEK.com. "Eu sempre disse que ele é provavelmente o mais talentoso do paddock, nunca vou negar isso. No entanto, fiquei surpreendido por ele ter subido para a mota e ter ficado logo na frente. Mas mentalmente, ponho este tipo de coisas de lado e continuo o meu trabalho. Tenho de construir uma base para mim próprio a partir da qual possa seguir em frente."

Scott já se sente em casa na sua nova equipa, a Bonovo, e só tem palavras favoráveis para a equipa de Jürgen Röder e Michael Galinski. "Eles trabalham de forma muito diferente da minha equipa do ano passado", sorriu o inglês. "Há vantagens e desvantagens em ambos, mas gosto do facto de encontrar aqui um ambiente muito calmo e de ninguém me pressionar. Foi por isso que ficaram surpreendidos quando pedi uma qualificação, porque normalmente não faço isso nas provas. Senti-me preparado para isso e queria ganhar mais confiança. Outros já estavam a fazer eliminatórias às 11 da manhã, o que é de loucos. Não percebo porque é que fazem isso nas provas".

"A minha moto está a funcionar muito melhor do que no ano passado, posso andar mais relaxado e concentrar-me noutras coisas", acrescentou Redding. "O meu homem dos dados, Bela, trabalha de forma diferente. Se eu sentir alguma coisa e quiser experimentar algo, então fazemo-lo. Ele não olha apenas para o computador, ele ouve-me."

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez (24/25 de janeiro):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507