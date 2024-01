Test Kawasaki de Jerez : Lowes malade, Bassani lent

Le premier test hivernal de l'année a eu lieu à Jerez de la Frontera et il a permis à Kawasaki de se rendre compte que le championnat du monde de Superbike 2024 sera un grand défi avec Alex Lowes et Axel Bassani.

Il était évident que la perte de Jonathan Rea serait difficile à compenser pour Kawasaki. Et comme le plateau du championnat du monde Superbike 2024 est encore plus relevé qu'auparavant avec les arrivées d'Andrea Iannone et de Sam Lowes (tous deux chez Ducati), la nouvelle saison risque d'être la pire depuis 2011, année où Joan Lascorz avait été le meilleur pilote Kawasaki en terminant onzième du championnat.

Les deux jours d'essais de Jerez, mercredi et jeudi, l'ont clairement montré : avec 1,2 seconde de retard, la figure de proue Alex Lowes s'est classée onzième, tandis que le nouveau venu Axel Bassani a perdu 1,6 seconde pour se classer 14e.

Il faut reconnaître à Lowes qu'il a été gêné par une indigestion lors du test et qu'il n'a pas fait la chasse aux temps. L'objectif de son travail était d'améliorer l'usure des pneus de la ZX10-RR afin de pouvoir performer sur toute la distance lors des courses principales. "Nous essayons de rendre la moto plus maniable avec des pneus usagés. Avec des pneus neufs, nous avons perdu un peu de performance, mais nous devions le faire. Car nous avons toujours été rapides en qualifications et en Superpole, mais il nous manque quelque chose sur la longue distance", a expliqué le pilote de 33 ans. "Franchement, on se sentait plutôt bien et comme les conditions étaient constantes, tout le monde était rapide. On veut toujours s'améliorer, mais après avoir été malade le premier jour, 82 tours étaient un résultat correct. Je suis très content".

D'ailleurs, le frère jumeau Sam Lowes a placé sa Ducati Marc VDS en septième position !

Après trois saisons passées sur Ducati, la priorité de son coéquipier Bassani reste de s'adapter à la Kawasaki. "Nous avons essayé beaucoup de choses. Différents réglages et différents pneus. Nous avons beaucoup travaillé et nous commençons à comprendre ce que je dois changer dans mon style de pilotage", a déclaré l'Italien. "Je pense que nous avons fait du bon travail, que nous avons eu un bon test et que nous avons maintenant beaucoup de données qui nous aideront à nous améliorer à Portimão".

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25 janvier) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507