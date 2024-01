Test Kawasaki a Jerez: Lowes malato, Bassani lento

Era chiaro che la perdita di Jonathan Rea sarebbe stata quasi impossibile da compensare per la Kawasaki. E poiché il campionato mondiale Superbike 2024 è ancora più di alto livello grazie alle nuove aggiunte di Andrea Iannone e Sam Lowes (entrambi Ducati), la nuova stagione rischia di essere la peggiore dal 2011, quando Joan Lascorz fu il miglior pilota Kawasaki con l'undicesimo posto.

I due giorni di test di Jerez, mercoledì e giovedì scorsi, lo hanno dimostrato chiaramente: con un distacco di 1,2 secondi, la punta di diamante Alex Lowes si è piazzato all'undicesimo posto, mentre il nuovo arrivato Axel Bassani ha perso un rispettabile 1,6 secondi al 14° posto.

A Lowes va riconosciuto il merito di essere stato colpito da una gastroenterite durante il test e di non essere andato a caccia di tempi. L'obiettivo del suo lavoro era quello di migliorare l'usura degli pneumatici della ZX10-RR, in modo da essere in grado di garantire le prestazioni su tutta la distanza nelle gare principali. "Stiamo cercando di rendere la moto più guidabile con i pneumatici usati. Abbiamo perso un po' di prestazioni con le gomme nuove, ma abbiamo dovuto farlo. Perché siamo sempre stati veloci nelle qualifiche e nella Superpole, ma sulla lunga distanza ci manca qualcosa", ha spiegato il 33enne. "Francamente, le sensazioni sono state buone e, dato che le condizioni erano costanti, tutti sono stati veloci. Si vuole sempre migliorare, ma dopo la malattia del primo giorno, 82 giri sono un risultato decente. Sono molto soddisfatto".

A proposito: il fratello gemello Sam Lowes ha piazzato la sua Ducati Marc VDS al 7° posto!

Dopo tre stagioni in Ducati, il compagno di squadra Bassani si sta ancora concentrando sull'adattamento alla Kawasaki. "Abbiamo provato molte cose. Diversi assetti e diversi pneumatici. Abbiamo lavorato molto e stiamo iniziando a capire cosa devo cambiare nel mio stile di guida", ha detto l'italiano. "Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo fatto un buon test e ora abbiamo molti dati che ci aiuteranno a migliorare a Portimão".

Tempi combinati dei test del Campionato Mondiale Superbike a Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507