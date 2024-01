Teste da Kawasaki em Jerez: Lowes doente, Bassani lento

O primeiro teste de inverno do ano teve lugar em Jerez de la Frontera e deu à Kawasaki a certeza de que o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com Alex Lowes e Axel Bassani será um grande desafio.

Era evidente que a perda de Jonathan Rea seria quase impossível de compensar para a Kawasaki. E porque o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 é ainda mais qualificado do que antes, graças às novas adições de Andrea Iannone e Sam Lowes (ambos da Ducati), a nova época ameaça ser a pior desde 2011, quando Joan Lascorz foi o melhor piloto da Kawasaki, em décimo primeiro lugar.

Os dois dias de testes em Jerez, na quarta e quinta-feira desta semana, deixaram isso claro: com uma diferença de 1,2 segundos, a figura de proa Alex Lowes alinhou no décimo primeiro lugar, enquanto o recém-chegado Axel Bassani perdeu respeitáveis 1,6 segundos no 14º lugar.

Há que reconhecer o mérito de Lowes pelo facto de ter sido afetado por um problema de estômago durante o teste e não ter ido à caça de tempo. O objetivo do seu trabalho era melhorar o desgaste dos pneus da ZX10-RR, de forma a poder ter um desempenho ao longo de toda a distância nas corridas principais. "Estamos a tentar tornar a moto mais fácil de conduzir com pneus usados. Perdemos algum desempenho com pneus novos, mas tivemos de o fazer. Porque fomos sempre rápidos na qualificação e na corrida da Superpole, mas na longa distância falta-nos algo", explicou o piloto de 33 anos. "Sinceramente, senti-me muito bem e como as condições eram consistentes, todos foram rápidos. Queremos sempre melhorar, mas depois de termos estado doentes no primeiro dia, 82 voltas foi um resultado decente. Estou muito satisfeito".

A propósito: O irmão gémeo Sam Lowes colocou a sua Marc VDS Ducati em 7º lugar!

Depois de três épocas na Ducati, o companheiro de equipa Bassani ainda está a concentrar-se na adaptação à Kawasaki. "Experimentámos muitas coisas. Diferentes configurações e diferentes pneus. Trabalhámos muito e estamos a começar a perceber o que tenho de mudar no meu estilo de pilotagem," disse o italiano. "Penso que fizemos um bom trabalho, tivemos um bom teste e agora temos muitos dados que nos vão ajudar a melhorar em Portimão."

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbikes Jerez (24/25 Jan.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507