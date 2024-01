Danilo Petrucci (Ducati): Nueva V4R, viejos problemas

Terminando séptimo en el Campeonato del Mundo 2023 con tres podios, Danilo Petrucci ha tenido una sólida temporada de debut en el Campeonato del Mundo de Superbike. El popular italiano se ha marcado el objetivo de convertirse en el primer piloto de carreras en lograr una victoria de etapa en el Rally Dakar, así como victorias de carrera en MotoGP y en el Campeonato del Mundo de producción. Con una Ducati Panigale V4RS en la configuración 2024, el piloto de 33 años tiene actualmente la mejor moto a su disposición.

En el test de Jerez de esta semana, el piloto de Barni pasó dos días poniendo a punto su nueva moto para adaptarse a los cambios en el reglamento. En la segunda jornada de pruebas, Petrucci rodó en 1:38.907 minutos con un neumático blando SCQ alrededor de la una de la tarde, más rápido que en la Superpole del fin de semana de la carrera. Cuando otros participantes volvieron a salir con neumático de calificación hacia el final del test y mejoraron, el ex piloto de MotoGP se quedó con neumáticos de carrera y cayó hasta la 9ª plaza.

Petrucci se mostró insatisfecho con el primer test del año por otras razones. "No ha sido un buen test para mí. Ha estado bien, pero me hubiera gustado hacer un poco más", refunfuñó el piloto de Ducati. "Tenemos los mismos problemas que en 2023: Soy rápido, pero no puedo marcar la diferencia con neumáticos nuevos y blandos como los demás. Tenemos que trabajar en ello y averiguar qué es lo importante mientras intento ser rápido al mismo tiempo."

Petrucci sabe que se está quejando a un alto nivel. Aparte del sobresaliente Nicolò Bulega (Ducati), sólo se ha quedado a 0,3 segundos de los pilotos de cabeza: "Ambos días, las diferencias en cuanto a tiempos por vuelta y ritmo de carrera han sido pequeñas. No estamos lejos de los demás, pero sin duda quería estar más adelante en la clasificación general al final de estos dos días", explicó el caballo de batalla. "Todavía tenemos mucho trabajo por delante en Portimão".

Tiempos combinados Campeonato del Mundo de Superbike test Jerez (24/25 Ene.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0.763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

6º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507