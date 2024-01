Danilo Petrucci (Ducati) : Nouvelle V4R, vieux problèmes

Septième du championnat du monde 2023 avec trois podiums, Danilo Petrucci a réalisé une solide saison de rookie dans le championnat du monde Superbike. Le populaire Italien s'est fixé comme objectif de devenir le premier pilote à remporter une étape du Rallye Dakar ainsi que des victoires en course en MotoGP et en championnat du monde proche de la série. Avec une Ducati Panigale V4RS dans la configuration 2024, le pilote de 33 ans dispose pour cela de la meilleure moto du moment.

Lors du test de Jerez cette semaine, le pilote Barni a passé deux jours à adapter sa nouvelle moto aux modifications du règlement. Lors de la deuxième journée d'essais, Petrucci a réalisé vers 13 heures un temps de 1:38,907 min avec des pneus tendres SCQ et a ainsi été plus rapide que lors de la superpole du week-end de course. Lorsque d'autres participants sont repartis en pneus qualificatifs vers la fin des essais et ont amélioré leur performance, l'ancien pilote MotoGP est resté en pneus de course et a glissé à la neuvième place.

Petrucci n'était pas satisfait de ce premier test de l'année pour d'autres raisons. "Pour moi, ce n'était pas un bon test. Il était correct, mais j'aurais aimé en faire un peu plus", a grommelé le pilote Ducati. "Nous avons les mêmes problèmes qu'en 2023 : Je suis rapide, mais je ne peux pas faire la différence avec des pneus neufs et tendres comme les autres. Nous devons travailler sur ce point et trouver ce qui compte, tout en essayant d'être rapide".

Petrucci sait qu'il se plaint à un niveau élevé. En effet, à l'exception de l'excellent Nicolò Bulega (Ducati), il ne lui a manqué que 0,3 sec sur les pilotes de pointe. "Sur les deux jours, les écarts en termes de temps au tour et de race-pace étaient faibles. Nous ne sommes pas très loin des autres, mais je voulais absolument être plus haut dans le classement général à la fin de ces deux journées", a expliqué l'homme de main. "Nous aurons encore beaucoup de travail à faire à Portimão".

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25 janvier) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507