Danilo Petrucci (Ducati): Nuova V4R, vecchi problemi

Arrivato settimo nel Campionato del Mondo 2023 con tre podi, Danilo Petrucci ha avuto un'ottima stagione da esordiente nel Campionato del Mondo Superbike. Il popolare italiano si è posto l'obiettivo di diventare il primo pilota a vincere una tappa del Rally Dakar, oltre a conquistare vittorie in MotoGP e nel Campionato del Mondo di serie. Con una Ducati Panigale V4RS in configurazione 2024, il 33enne ha attualmente a disposizione la moto migliore.

Nei test di Jerez di questa settimana, il pilota di Barni ha trascorso due giorni per mettere a punto la sua nuova moto in base alle modifiche del regolamento. Nel secondo giorno di test, Petrucci ha girato in 1:38.907 minuti con un pneumatico morbido SCQ intorno alle 13:00, un tempo superiore a quello della Superpole del weekend di gara. Quando gli altri partecipanti sono usciti di nuovo con una gomma da qualifica verso la fine del test e si sono migliorati, l'ex pilota della MotoGP è rimasto con gomme da gara ed è scivolato al 9° posto.

Petrucci è rimasto insoddisfatto del primo test dell'anno per altri motivi. "Non è stato un buon test per me. È andato bene, ma mi sarebbe piaciuto fare un po' di più", ha brontolato il pilota della Ducati. "Abbiamo gli stessi problemi del 2023: Sono veloce, ma non riesco a fare la differenza con le gomme nuove e morbide come gli altri. Dobbiamo lavorare su questo aspetto e capire cosa è importante mentre cerco di essere veloce allo stesso tempo".

Petrucci sa che si sta lamentando ad alto livello. A parte l'eccezionale Nicolò Bulega (Ducati), si è trovato a soli 0,3 secondi dai primi: "In entrambi i giorni, i distacchi in termini di tempi sul giro e di ritmo di gara sono stati minimi. Non siamo lontani dagli altri, ma volevo sicuramente essere più avanti nella classifica generale alla fine di questi due giorni", ha spiegato il cavallo di battaglia. "Abbiamo ancora molto lavoro da fare a Portimão".

Tempi combinati Campionato mondiale Superbike test Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507