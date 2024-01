Danilo Petrucci (Ducati): Nova V4R, velhos problemas

Danilo Petrucci terminou em nono no teste de Superbike em Jerez e foi derrotado. No entanto, o piloto da Ducati está a queixar-se do mesmo problema que lhe dificultou a vida no ano passado.

Terminando em sétimo lugar no Campeonato do Mundo de 2023 com três subidas ao pódio, Danilo Petrucci teve uma forte época de estreia no Campeonato do Mundo de Superbike. O popular italiano estabeleceu o objetivo de se tornar o primeiro piloto a conseguir uma vitória na etapa do Rali Dakar, bem como vitórias em corridas no MotoGP e no Campeonato do Mundo de Produção. Com uma Ducati Panigale V4RS na configuração 2024, o piloto de 33 anos tem atualmente a melhor moto à sua disposição.

No teste de Jerez, esta semana, o piloto de Barni passou dois dias a afinar a sua nova mota com as alterações dos regulamentos. No segundo dia de testes, Petrucci rodou em 1:38.907 minutos com um pneu SCQ macio por volta das 13h00, o que foi mais rápido do que na Superpole no fim de semana de corrida. Quando os outros participantes voltaram a rodar com um pneu de qualificação no final do teste e melhoraram, o antigo piloto de MotoGP permaneceu com pneus de corrida e caiu para o 9º lugar.

Petrucci estava insatisfeito com o primeiro teste do ano por outras razões. "Não foi um bom teste para mim. Foi bom, mas eu gostaria de ter feito um pouco mais", reclamou o piloto da Ducati. "Temos os mesmos problemas que em 2023: Sou rápido, mas não consigo fazer a diferença com os pneus novos e macios como os outros. Temos de trabalhar nisso e descobrir o que é importante enquanto tento ser rápido ao mesmo tempo."

Petrucci sabe que se está a queixar a um nível elevado. Para além do excelente Nicolò Bulega (Ducati), ficou apenas a 0,3 segundos dos pilotos de topo. "Em ambos os dias, as diferenças em termos de tempos por volta e ritmo de corrida foram pequenas. Não estamos muito longe dos outros, mas eu queria estar mais à frente na classificação geral no final destes dois dias", explicou o cavalo de guerra. "Ainda temos muito trabalho pela frente em Portimão."

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez (24/25 Jan.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507