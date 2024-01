Sam Lowes (Ducati): ¡1.3 seg más rápido que el clasificado!

Debido al tardío final de la temporada de Moto2, Sam Lowes no debutó con la Ducati Superbike hasta principios de diciembre. En los dos días de test de Jerez, el piloto del Marc VDS probó por primera vez el neumático blando de calificación de Pirelli.

Después de la temporada 2023, Sam Lowes ha dado un giro a su carrera en GP y se pasa al Campeonato del Mundo de Superbike 2024, apoyado por su equipo de Moto2, Marc VDS, que ha creado un nuevo equipo especialmente para el inglés y ha puesto a disposición del piloto de 33 años una competitiva Ducati V4R. En su debut en diciembre, Lowes todavía pilotaba una moto del equipo de pruebas de Ducati, pero en el test de Jerez de esta semana ha rodado con su moto de carreras.

El Campeón del Mundo de Supersport 2013 completó un total de 173 vueltas durante los dos días y trabajó en una puesta a punto básica. Al final del test, Lowes salió a la caza de tiempos por primera vez y probó el pegajoso neumático trasero SCQ. Sorprendentemente, el piloto de Ducati marcó un tiempo de 1:38.852 minutos, 1,3 segundos más rápido que con neumáticos de carrera, lo que le situó en 7ª posición.



"He hecho muchas vueltas rápidas por mi cuenta y he probado por primera vez los neumáticos superblandos de Pirelli. Mi tiempo fue rápido, pero sólo utilicé un neumático, así que estoy seguro de que puedo ir aún más rápido", dijo el hermano gemelo del piloto oficial de Kawasaki Alex Lowes. "Empiezo a sentir que es mi moto y sé que podemos hacer mucho más si damos más vueltas y nos familiarizamos mejor con la Ducati. Hemos probado muchas configuraciones diferentes para obtener información importante. Ahora estoy deseando viajar a Portimão la semana que viene para entender la moto en una pista completamente diferente. Este test ha sido muy positivo y me da un gran impulso".

El mayor problema para Lowes parece ser acostumbrarse a los neumáticos de Superbike.



"Todavía estoy muy lejos del límite con el neumático delantero; aún no lo he entendido y todavía necesito más vueltas", admitió el inglés en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "El neumático trasero es más fácil de entender, lo que es normal debido a la potencia. Tienes más feedback y ya tengo un buen agarre con él. Ahora tengo tres días para asimilarlo todo de cara a Portimão. El primer día será probablemente bastante complicado porque la pista se tiene que pilotar de forma muy diferente en una Superbike que en Moto2. El hecho de probar en tres circuitos completamente diferentes -Jerez, Portimão y Phillip Island- es una buena preparación para mí."

Tiempos combinados test Campeonato del Mundo de Superbike Jerez (24/25 ene.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0.763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

6º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507