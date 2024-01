Sam Lowes (Ducati) : 1,3 sec plus rapide avec le qualifier !

Après la saison 2023, Sam Lowes a mis un crochet à sa carrière de GP et passe au championnat du monde Superbike 2024, soutenu par son équipe Moto2 Marc VDS, qui a créé une nouvelle équipe spécialement pour l'Anglais et a procuré au pilote de 33 ans une Ducati V4R compétitive. Lors de ses débuts en décembre, Lowes pilotait encore une moto de l'équipe de test Ducati, mais lors du test de Jerez de cette semaine, il a conduit sa moto de service.

Le champion du monde Supersport 2013 a bouclé 173 tours au cours de ces deux journées et a élaboré des réglages de base. A la fin du test, Lowes est parti pour la première fois à la chasse aux temps en essayant le pneu arrière SCQ collant. Etonnant : en 1:38,852 min, le pilote Ducati a réalisé un temps de 1,3 sec plus rapide qu'avec les pneus de course et s'est ainsi classé 7e.



"J'ai fait beaucoup de tours rapides seul et j'ai essayé pour la première fois les pneus super tendres Pirelli. Mon temps était rapide, mais je n'ai utilisé qu'un seul pneu, donc je suis sûr que je peux aller encore plus vite", a raconté le frère jumeau du pilote d'usine Kawasaki Alex Lowes. "Je commence à sentir que c'est ma moto et je sais que nous pouvons faire beaucoup mieux en faisant plus de tours et en nous familiarisant davantage avec la Ducati. Nous avons essayé de nombreux réglages différents afin d'obtenir des informations importantes. Maintenant, j'ai hâte d'aller à Portimão la semaine prochaine pour comprendre la moto sur un tout autre circuit. Ce test a été très positif et me donne un grand coup de pouce".

Le plus gros problème pour Lowes semble être de s'habituer aux pneus Superbike.



"Je suis encore loin de la limite avec le pneu avant - je ne l'ai pas encore compris et j'ai besoin de plus de tours", a admis l'Anglais lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Le pneu arrière est plus facile à comprendre, ce qui est normal en raison de sa puissance. On a plus de feedback et je le maîtrise déjà bien. J'ai maintenant trois jours pour tout assimiler avant Portimão. Le premier jour sera probablement assez compliqué, car la piste avec une Superbike doit certainement être conduite de manière très différente qu'avec une Moto2. Le fait que je teste Jerez, Portimão et Phillip Island sur trois circuits complètement différents est une bonne préparation pour moi".

Temps combinés des tests du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507