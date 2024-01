Sam Lowes (Ducati): 1,3 secondi più veloce del primo!

Dopo la stagione 2023, Sam Lowes ha messo i bastoni tra le ruote alla sua carriera da GP e passerà al Campionato Mondiale Superbike 2024, supportato dal suo team di Moto2 Marc VDS, che ha creato una nuova squadra appositamente per l'inglese e ha fornito al 33enne una Ducati V4R competitiva. Al suo debutto a dicembre, Lowes era ancora in sella a una moto del test team Ducati, ma al test di Jerez di questa settimana ha guidato la sua moto da corsa.

Il campione del mondo Supersport 2013 ha completato un totale di 173 giri nei due giorni e ha lavorato su un set-up di base. Alla fine del test, Lowes è andato a caccia di tempi per la prima volta e ha provato il pneumatico posteriore SCQ, molto appiccicoso. A sorpresa, il pilota della Ducati ha ottenuto un tempo di 1:38.852 minuti, 1,3 secondi più veloce rispetto a quello ottenuto con le gomme da gara, posizionandosi al 7° posto.



"Ho fatto molti giri veloci da solo e ho provato per la prima volta le gomme Pirelli supermorbide. Il mio tempo è stato veloce, ma ho usato solo una gomma, quindi sono sicuro di poter andare ancora più veloce", ha detto il fratello gemello del pilota Kawasaki Alex Lowes. "Sto iniziando a capire che la moto è mia e so che possiamo fare molto di più se facciamo più giri e familiarizziamo meglio con la Ducati. Abbiamo provato molti assetti diversi per ottenere informazioni importanti. Ora non vedo l'ora di andare a Portimão la prossima settimana per capire la moto su una pista completamente diversa. Questo test è stato molto positivo e mi dà una grande carica".

Il problema più grande per Lowes sembra essere quello di abituarsi alle gomme della Superbike.



"Sono ancora lontano dal limite con la gomma anteriore, non l'ho ancora capita e ho bisogno di altri giri", ha ammesso l'inglese in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Il pneumatico posteriore è più facile da capire, il che è normale a causa della potenza. Il feedback è maggiore e ho già una buona aderenza. Ora ho tre giorni per far sì che tutto sia assimilabile in vista di Portimão. Il primo giorno sarà probabilmente piuttosto complicato perché la pista deve essere percorsa in modo molto diverso da una Superbike rispetto alla Moto2. Il fatto di provare su tre circuiti completamente diversi - Jerez, Portimão e Phillip Island - è una buona preparazione per me".

Tempi combinati dei test del Campionato Mondiale Superbike a Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507