Sam Lowes (Ducati): 1,3 s mais rápido do que na qualificação!

Após a temporada de 2023, Sam Lowes colocou uma chave de fendas na sua carreira de GP e está a mudar para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, apoiado pela sua equipa de Moto2 Marc VDS, que criou uma nova equipa especialmente para o inglês e forneceu ao piloto de 33 anos uma Ducati V4R competitiva. Na sua estreia, em dezembro, Lowes ainda pilotava uma moto da equipa de testes da Ducati, mas no teste de Jerez, esta semana, montou a sua moto de corrida.

O Campeão do Mundo de Supersport de 2013 completou um total de 173 voltas ao longo dos dois dias e trabalhou numa configuração básica. No final do teste, Lowes foi à caça de tempos pela primeira vez e experimentou o pegajoso pneu traseiro SCQ. Surpreendentemente, o piloto da Ducati fez um tempo de 1:38,852 minutos, 1,3 segundos mais rápido do que com pneus de corrida, colocando-o em 7º lugar.



"Fiz muitas voltas rápidas sozinho e experimentei os pneus supermacios da Pirelli pela primeira vez. O meu tempo foi rápido, mas só usei um pneu, por isso tenho a certeza que posso ser ainda mais rápido," disse o irmão gémeo do piloto da Kawasaki Alex Lowes. "Estou a começar a sentir que a moto é minha e sei que podemos fazer muito mais se fizermos mais voltas e nos familiarizarmos melhor com a Ducati. Tentámos várias configurações diferentes para obter informações importantes. Agora estou ansioso por viajar para Portimão na próxima semana para compreender a moto numa pista completamente diferente. Este teste foi muito positivo e dá-me um grande impulso."

O maior problema para Lowes parece ser habituar-se aos pneus de Superbike.



"Ainda estou muito longe do limite com o pneu dianteiro - ainda não o compreendi e preciso de mais voltas", admitiu o inglês numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "O pneu traseiro é mais fácil de entender, o que é normal por causa da potência. Temos mais feedback e já tenho uma boa aderência. Agora, tenho três dias para me ambientar a Portimão. O primeiro dia será provavelmente bastante complicado porque a pista tem de ser percorrida de forma muito diferente numa Superbike do que na Moto2. O facto de estar a testar em três circuitos completamente diferentes - Jerez, Portimão e Phillip Island - é uma boa preparação para mim."

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbike Jerez (24/25 Jan.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507