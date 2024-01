Andrea Iannone (Ducati): ¿El más rápido con neumáticos de carrera?

Tras una sanción de cuatro años por dopaje, Andrea Iannone es un difícil recién llegado al Campeonato del Mundo de Superbike. En las dos pruebas disputadas hasta ahora en Jerez, el italiano ha mostrado un rendimiento asombroso y ha rodado al nivel de los pilotos consagrados desde el principio. En el test de dos días celebrado el miércoles y el jueves de esta semana, el piloto de 34 años colocó su Ducati V4R en quinta posición con un tiempo de 1:38.744 minutos.

Sin embargo, a diferencia de los cuatro primeros clasificados por delante de él, el italiano no marcó su mejor tiempo personal con el SCQ blando.



"Nuestro objetivo es mejorar cada día. Todavía necesito más kilómetros, más experiencia con la moto, el equipo y los neumáticos, pero creo que hemos terminado el test de buena manera", dijo Iannone en el primer test del año. "No estamos muy por detrás de los demás. He hecho mi mejor vuelta con el neumático SCX, ¡así que somos más o menos el mejor piloto! Hemos tenido algunos problemas con el neumático SCQ. He probado un neumático Q, pero aún no estábamos preparados. La moto ha cambiado mucho y me faltaba experiencia".

En una simulación de carrera a once vueltas, el piloto de 34 años logró unos sólidos tiempos de 1:39 min.



"Mi ritmo de carrera fue bastante bueno. Pero no sé cómo es con los demás", reflexionó Iannone. "Hemos probado más o menos media distancia de carrera y, aparte de la primera vuelta, siempre hemos estado en 1'39s. Creo que eso es bueno, pero creo que es un poco pronto para entenderlo todo y decir que estamos ahí."

El próximo test invernal tendrá lugar en Portimão la semana que viene. Como preparación, Iannone ya ha visitado el desafiante trazado con su moto de entrenamiento.



"Nunca había estado en Portimão, así que estuve allí hace tres semanas con una moto de serie", explicó el italiano. "Tenemos que intentar ser rápidos allí también, y tenemos que seguir mejorando para conseguir el mejor paquete posible antes de irnos a Australia. En Portimão, también tendremos que intentar entender la clasificación y aprovecharla al máximo."

Tiempos combinados Campeonato del Mundo de Superbike test Jerez (24/25 Ene.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0.763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

6º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507