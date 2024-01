Andrea Iannone (Ducati) : Le plus rapide en pneus de course ?

Cinquième des deux jours de tests Superbike à Jerez, Andrea Iannone a réalisé une solide performance. Le successeur de Philipp Öttl au sein du team Go Eleven Ducati a enthousiasmé par sa vitesse et a réalisé son meilleur temps avec

Après quatre ans de suspension pour dopage, Andrea Iannone est un nouveau venu difficile à évaluer dans le championnat du monde Superbike. Lors des deux tests effectués jusqu'à présent à Jerez, l'Italien a fait preuve de performances étonnantes, se hissant d'emblée au niveau des pilotes établis. Lors des deux jours d'essais de mercredi et jeudi de cette semaine, le pilote de 34 ans a placé sa Ducati V4R en cinquième position en 1:38,744 min.

Contrairement aux quatre premiers pilotes qui l'ont précédé, l'Italien n'a pas réalisé son meilleur temps personnel avec le soft qualifyer SCQ !



"C'est notre but et notre objectif de nous améliorer chaque jour. J'ai besoin de plus de kilomètres, d'acquérir plus d'expérience avec la moto, l'équipe et les pneus, mais je pense que nous avons terminé le test d'une bonne manière", a raconté Iannone lors du premier test de l'année. "Il ne nous manque pas grand-chose pour rattraper les autres. J'ai fait mon meilleur tour avec le pneu SCX, donc nous sommes plus ou moins le meilleur pilote ! Avec le pneu SCQ, nous avons eu un peu de mal. J'ai essayé un pneu Q, mais nous n'étions pas encore prêts pour cela. La moto a beaucoup changé et je manquais d'expérience".

Lors d'une simulation de course de onze tours, le pilote de 34 ans a réalisé de solides temps au tour de 1:39 min.



"Mon rythme de course était plutôt bon. Mais je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres", ruminait Iannone. "Nous avons plus ou moins essayé une demi-distance de course et, à part le premier tour, nous étions toujours dans les 1'39. Je pense que c'est bien, mais je pense qu'il est encore un peu tôt pour tout comprendre et dire que nous sommes dans le coup".

La semaine prochaine, les prochains tests hivernaux auront lieu à Portimão. Pour se préparer, Iannone s'est déjà rendu sur cette piste exigeante avec sa moto d'entraînement.



"Je n'ai jamais été à Portimão, c'est pourquoi j'y suis allé il y a trois semaines avec une moto standard", a expliqué l'Italien. "Nous devons essayer d'être rapides là-bas aussi, et nous devons continuer à progresser pour obtenir le meilleur package possible avant de partir pour l'Australie. À Portimão, nous devrons aussi essayer de comprendre le qualificateur et d'en tirer le meilleur parti".

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25.1) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507