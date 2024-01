Andrea Iannone (Ducati): Il più veloce con le gomme da gara?

Andrea Iannone ha ottenuto una solida prestazione e si è piazzato al quinto posto nella due giorni di test superbike a Jerez. Il successore di Philipp Öttl nel team Go Eleven Ducati ha impressionato per la sua velocità e ha fatto segnare il suo tempo più veloce con

Dopo un'interdizione di quattro anni per doping, Andrea Iannone è una novità difficile da affrontare nel Campionato Mondiale Superbike. Nei due test svoltisi finora a Jerez, l'italiano ha mostrato prestazioni sorprendenti e ha guidato al livello dei piloti affermati fin da subito. Nei due giorni di test di mercoledì e giovedì di questa settimana, il 34enne ha piazzato la sua Ducati V4R al quinto posto con un tempo di 1:38.744 minuti.

A differenza dei primi quattro che lo precedono, però, l'italiano non ha fatto segnare il suo miglior tempo personale con la soft SCQ da qualifica!



"Il nostro obiettivo e la nostra attenzione sono di migliorare ogni giorno. Ho ancora bisogno di più chilometri, di più esperienza con la moto, la squadra e le gomme, ma credo che abbiamo concluso il test in modo positivo", ha detto Iannone al primo test dell'anno. "Non siamo molto indietro rispetto agli altri. Ho fatto il mio miglior giro con il pneumatico SCX, quindi siamo più o meno i migliori! Abbiamo faticato un po' con la gomma SCQ. Ho provato una gomma Q, ma non eravamo ancora pronti. La moto è cambiata molto e mi mancava l'esperienza".

In una simulazione di gara su undici giri, il 34enne ha ottenuto un buon tempo sul giro di 1:39 min.



"Il mio ritmo di gara era abbastanza buono. Ma non so come sia con gli altri", ha commentato Iannone. "Abbiamo provato più o meno la metà della distanza di gara e, a parte il primo giro, siamo sempre stati nell'1'39". Penso che sia un buon risultato, ma credo che sia un po' troppo presto per capire tutto e dire che ci siamo".

I prossimi test invernali si svolgeranno a Portimão la prossima settimana. Per prepararsi, Iannone ha già visitato l'impegnativo tracciato con la sua moto da allenamento.



"Non ero mai stato a Portimão prima d'ora, quindi ci sono stato tre settimane fa con una moto standard", ha spiegato l'italiano. "Dobbiamo cercare di essere veloci anche lì e dobbiamo continuare a migliorare per ottenere il miglior pacchetto possibile prima di partire per l'Australia. A Portimão dovremo anche cercare di capire la qualifica e sfruttarla al meglio".

Tempi combinati Campionato mondiale Superbike test Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507