Andrea Iannone (Ducati): O mais rápido com pneus de corrida?

Depois de uma proibição de quatro anos por doping, Andrea Iannone é um recém-chegado difícil ao Campeonato do Mundo de Superbike. Nos dois testes realizados em Jerez até ao momento, o italiano mostrou desempenhos surpreendentes e andou ao nível dos pilotos estabelecidos desde o início. No teste de dois dias na quarta e quinta-feira desta semana, o piloto de 34 anos colocou a sua Ducati V4R em quinto lugar com um tempo de 1:38.744 minutos.

No entanto, ao contrário dos quatro primeiros à sua frente, o italiano não estabeleceu o seu melhor tempo pessoal com a qualificação SCQ macia!



"O nosso objetivo e o nosso foco é melhorar todos os dias. Ainda preciso de mais quilómetros, mais experiência com a moto, a equipa e os pneus, mas penso que terminámos o teste de uma boa forma," disse Iannone no primeiro teste do ano. "Não estamos muito atrás dos outros. Fiz a minha melhor volta com o pneu SCX, por isso somos mais ou menos o melhor piloto! Tivemos algumas dificuldades com o pneu SCQ. Experimentei um pneu Q, mas ainda não estávamos preparados para ele. A mota mudou muito e faltou-me a experiência."

Numa simulação de corrida com onze voltas, o piloto de 34 anos conseguiu um tempo sólido de 1:39 min.



"O meu ritmo de corrida foi bastante bom. Mas não sei como é com os outros", ponderou Iannone. "Tentámos mais ou menos meia distância de corrida e, à exceção da primeira volta, estivemos sempre na casa dos 1m39s. Acho que isso é bom, mas acho que é um pouco cedo demais para entender tudo e dizer que estamos lá."

O próximo teste de inverno terá lugar em Portimão na próxima semana. Como preparação, Iannone já visitou a desafiante pista com a sua moto de treino.



"Nunca tinha estado em Portimão, por isso estive lá há três semanas com uma moto normal", explicou o italiano. "Temos de tentar ser rápidos lá também e temos de continuar a melhorar para conseguirmos o melhor pacote possível antes de partirmos para a Austrália. Em Portimão, teremos também de tentar perceber a qualificação e tirar o máximo partido dela."

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez (24/25 Jan.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507