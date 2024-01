Remy Gardner (Yamaha) sur la mauvaise voie avec de nouvelles pièces

Le team Yamaha Giansanti Racing a dû se passer de Dominique Aegerter lors du test de Jerez et n'a donc envoyé que Remy Gardner sur la piste. L'Australien a eu du mal avec les nouvelles pièces, mais il était finalement satisfait.

Au terme de sa saison rookie, Remy Gardner a considérablement progressé et a terminé le championnat du monde de Superbike à la neuvième place, à seulement sept points de son coéquipier Dominique Aegerter. Le champion du monde Moto2 débute la nouvelle saison avec un avantage, car le Suisse a manqué l'important test de préparation à Jerez en raison d'une infection virale et sera également absent la semaine prochaine à Portimão.

En revanche, Gardner a dû essayer de nouvelles pièces pour la Yamaha R1 lors des deux jours de test, ce qui s'est avéré difficile. "Nous avons essayé beaucoup de choses et nous nous sommes un peu perdus avec les nouvelles pièces. Il était difficile de se remettre en route et nous sommes donc revenus à un package éprouvé", a rapporté le pilote de 25 ans. "Cela nous a permis de prendre de la vitesse et d'utiliser un qualificateur à la fin. C'était correct, mais nous devons encore progresser".

"Dans l'ensemble, le test était solide. C'était définitivement bon d'être à nouveau sur la moto. J'ai eu un bon feeling et nous avons fait beaucoup de tours, près de 160 au total. Nous allons maintenant examiner les données pour assembler notre package", a poursuivi Gardner. "J'ai hâte de reprendre les essais à Portimão. Ce sera une autre bonne session de test pour améliorer nos performances avant le premier tour de la saison".

Immédiatement après le test de Portimão, le matériel sera emballé pour être envoyé en Down Under, où un dernier test et le début de la saison auront lieu à Phillip Island - un autre avantage pour l'Australien.

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507