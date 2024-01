Remy Gardner (Yamaha) sulla pista sbagliata con i nuovi ricambi

Al termine della sua stagione da rookie, Remy Gardner è migliorato notevolmente e ha concluso il Campionato Mondiale Superbike al nono posto, a soli sette punti dal suo compagno di squadra Dominique Aegerter. Il campione del mondo della Moto2 inizia la nuova stagione con un vantaggio, poiché il pilota svizzero ha saltato l'importante test di preparazione a Jerez a causa di un'infezione virale e sarà assente anche la prossima settimana a Portimão.

Gardner ha invece dovuto provare nuove parti per la Yamaha R1 durante i due giorni di test, che si sono rivelati difficili. "Abbiamo provato molte cose e ci siamo un po' persi con le nuove parti. È stato difficile ripartire e quindi siamo tornati a un pacchetto già collaudato", ha riferito il 25enne. "Siamo riusciti ad andare a regime e abbiamo anche usato una qualifica alla fine. È andata bene, ma dobbiamo ancora migliorare".

"Nel complesso, il test è stato solido. È stato sicuramente positivo tornare in sella alla moto. Ho avuto un buon feeling e abbiamo fatto molti giri, quasi 160 in totale. Ora analizzeremo i dati per mettere a punto il nostro pacchetto", ha continuato Gardner. "Non vedo l'ora di provare di nuovo a Portimão. Sarà un'altra buona sessione di test per migliorare le nostre prestazioni in vista del primo appuntamento della stagione".

Subito dopo il test di Portimão, il materiale verrà imballato per essere spedito nell'Australia, dove si svolgerà un test finale e l'apertura della stagione a Phillip Island - un altro vantaggio per l'australiano.

Tempi combinati Campionato mondiale Superbike test Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507