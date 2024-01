Remy Gardner (Yamaha) no caminho errado com peças novas

A equipa Yamaha Giansanti Racing teve de prescindir de Dominique Aegerter no teste de Jerez e, por isso, apenas enviou Remy Gardner para a pista. O australiano teve dificuldades com as novas peças, mas ficou satisfeito no final.

No final da sua época de estreia, Remy Gardner melhorou consideravelmente e terminou o Campeonato do Mundo de Superbike em nono lugar, apenas a sete pontos do seu companheiro de equipa Dominique Aegerter. O Campeão do Mundo de Moto2 começa a nova temporada com uma vantagem, uma vez que o piloto suíço falhou o importante teste de preparação em Jerez devido a uma infeção viral e também estará ausente na próxima semana em Portimão.

Em vez disso, Gardner teve de experimentar novas peças para a Yamaha R1 durante o teste de dois dias, o que acabou por ser difícil. "Tentámos muitas coisas e ficámos um pouco perdidos com as novas peças. Foi difícil voltar a andar e por isso voltámos a um pacote testado e comprovado", relatou o piloto de 25 anos. "Conseguimos ganhar velocidade com ele e também utilizámos um qualificador no final. Foi bom, mas ainda precisamos de melhorar."

"No geral, o teste foi sólido. Foi definitivamente bom estar de volta à mota. Tive boas sensações e fizemos muitas voltas, quase 160 no total. Agora vamos analisar os dados para montar o nosso pacote", continuou Gardner. "Mal posso esperar para voltar a testar em Portimão. Será mais uma boa sessão de testes para melhorar o nosso desempenho antes da primeira ronda da época."

Imediatamente após o teste de Portimão, o material será embalado para ser enviado para Down Under, onde um teste final e a abertura da temporada terá lugar em Phillip Island - outra vantagem para o australiano.

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez (24/25 Jan.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507