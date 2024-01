Andrea Locatelli pour la première fois avec le technicien en chef du MotoGP

Le passage de Jonathan Rea chez Yamaha a entraîné une réorganisation des deux équipes au sein du team d'usine. Comme l'ancien chef technicien d'Andrea Locatelli, l'Australien Andrew Pitt, a été placé aux côtés du champion du monde record et que Phil Marron est parti chez BMW avec Toprak Razgatlioglu, la place aux côtés de l'Italien était vacante.

Le chef d'équipe Paul Denning s'est renseigné et a attiré un technicien renommé, Tom O'Kane, dans le championnat du monde Superbike. L'Irlandais est considéré comme un spécialiste de l'électronique et de l'enregistrement des données de la première heure et a écrit une thèse de doctorat sur le thème de la physique de conduite. Il travaillait dernièrement dans l'équipe de test MotoGP de Yamaha, avant cela chez Suzuki.

En raison de ses obligations en MotoGP, O'Kane n'a pas pu participer aux essais hivernaux de novembre, mais le pilote et le technicien en chef se sont rencontrés pour la première fois lors des essais de Jerez, mercredi et jeudi de cette semaine. "C'était les deux premiers jours où j'ai travaillé avec mon nouveau chef d'équipe Tom. Travailler avec lui était bien, et pour lui aussi, il était important de comprendre la moto", a raconté Locatelli. "Au final, nous étions dans une bonne position et il nous reste encore deux jours à Portimão. Je suis confiant et nous verrons ce que nous pouvons faire là-bas".

Locatelli a bouclé 145 tours lors des deux journées d'essais et a réalisé son meilleur temps personnel en 1:38,943 min, ce qui le place en dixième position. "C'était bien de remonter sur la moto. Nous avons essayé beaucoup de choses. Comme on ne sait pas ce que font les autres quand on fait des essais, c'est toujours un peu difficile à évaluer", ruminait le pilote de 27 ans. "Mais quand nous avons trouvé quelque chose de bien, le sentiment était positif. Nous avons déjà un réglage de base solide et nous pouvons travailler davantage avec les données que nous avons".

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25 janvier) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507