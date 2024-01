Andrea Locatelli per la prima volta con il capo tecnico della MotoGP

Il passaggio di Jonathan Rea alla Yamaha ha comportato una riorganizzazione dei due equipaggi del team ufficiale. Poiché il precedente capo tecnico di Andrea Locatelli, l'australiano Andrew Pitt, è stato assegnato al campione del mondo in carica e Phil Marron è passato alla BMW con Toprak Razgatlioglu, il posto accanto all'italiano è rimasto vacante.

Il boss del team Paul Denning ha chiesto in giro e ha attirato Tom O'Kane, un tecnico rinomato, nel campionato mondiale Superbike. L'irlandese è considerato uno specialista dell'elettronica e della registrazione dei dati della prima ora e ha scritto una tesi di dottorato sul tema della fisica di guida. Recentemente ha lavorato per il test team Yamaha della MotoGP e prima ancora per la Suzuki.

A causa dei suoi impegni in MotoGP, O'Kane non ha potuto partecipare ai test invernali di novembre, ma il pilota e il capo tecnico si sono incontrati per la prima volta in occasione dei test di Jerez di mercoledì e giovedì di questa settimana. "Sono stati i primi due giorni di lavoro con il mio nuovo capo squadra Tom. È stato bello lavorare con lui ed è stato importante anche per lui capire la moto", ha detto Locatelli. "Alla fine, eravamo in una buona posizione e abbiamo ancora due giorni a Portimão. Sono fiducioso e vedremo cosa riusciremo a fare lì".

Locatelli ha completato 145 giri nei due giorni di test e ha fatto segnare il suo miglior tempo personale in 1:38.943 min, piazzandosi al 10° posto. "È stato bello tornare in sella alla moto. Abbiamo provato molte cose. Non sapendo cosa fanno gli altri durante i test, è sempre un po' difficile giudicare", ha commentato il 27enne. "Ma quando abbiamo trovato qualcosa di buono, la sensazione è stata positiva. Abbiamo già una solida messa a punto di base e possiamo lavorare ancora di più con i dati che abbiamo".

Tempi combinati dei test del Campionato Mondiale Superbike a Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507