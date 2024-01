Andrea Locatelli com o diretor técnico do MotoGP pela primeira vez

Devido ao facto de Andrew Pitt ter passado para o lado de Jonathan Rea, o piloto da Yamaha Andrea Locatelli teve de disputar os testes de inverno de 2023 sem um técnico principal. Tom O'Kane, do MotoGP, fez a sua estreia no teste de Jerez.

A mudança de Jonathan Rea para a Yamaha significou que as duas equipas dentro da equipa de trabalho foram reorganizadas. Como o anterior chefe técnico de Andrea Locatelli, o australiano Andrew Pitt, foi destacado para o campeão do mundo e Phil Marron foi para a BMW com Toprak Razgatlioglu, o lugar ao lado do italiano ficou vago.

O chefe de equipa Paul Denning fez algumas perguntas e atraiu Tom O'Kane, um técnico de renome, para o Campeonato do Mundo de Superbike. O irlandês é considerado um especialista em eletrónica e registo de dados de primeira hora e escreveu uma tese de doutoramento sobre o tema da física de condução. Mais recentemente, trabalhou para a equipa de testes de MotoGP da Yamaha e, antes disso, para a Suzuki.

Devido aos seus compromissos no MotoGP, O'Kane não pôde participar nos testes de inverno em novembro, mas o piloto e o chefe técnico encontraram-se pela primeira vez no teste de Jerez na quarta e quinta-feira desta semana. "Foram os primeiros dois dias em que trabalhei com o meu novo chefe de equipa, Tom. Foi bom trabalhar com ele e também foi importante para ele compreender a mota", disse Locatelli. "No final, estávamos numa boa posição e ainda temos mais dois dias em Portimão. Estou confiante e vamos ver o que conseguimos fazer lá."

Locatelli completou 145 voltas ao longo dos dois dias de testes e estabeleceu o seu melhor tempo pessoal de 1:38.943 min, o que o colocou no 10º lugar. "Foi bom voltar à mota. Experimentámos muitas coisas. Como não sabemos o que os outros estão a fazer quando testamos, é sempre um pouco difícil avaliar", disse o piloto de 27 anos. "Mas quando encontrámos algo bom, a sensação foi positiva. Já temos uma configuração básica sólida e podemos trabalhar ainda mais com os dados que temos."

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez (24/25 Jan.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507