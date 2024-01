Officiel : Jonathan Rea dans le design Yamaha du SBK 2024

Yamaha équipera quatre équipes et six pilotes avec la R1 dans le championnat du monde Superbike 2024, avec en point de mire l'équipe officielle d'usine Pata Prometeon, qui accueille Jonathan Rea et Andrea Locatelli. Le Nord-Irlandais reprend la moto de Toprak Razgatlioglu, qui est passé chez BMW. Lors du test de Jerez, seul le rookie Nicolò Bulega (Ducati) s'est montré plus rapide que le Nord-Irlandais, qui vise un septième titre avec Yamaha après six championnats du monde avec Kawasaki. Alors que le pilote de 36 ans portait jusqu'à présent le design pour les tests hivernaux, les premières images aux couleurs classiques de Yamaha ont été publiées.

"Les statistiques de Jonathan parlent d'elles-mêmes. Il est le pilote le plus performant de l'histoire du championnat du monde de Superbike et nous sommes heureux de le voir évoluer cette année sur la R1 aux côtés d'Andrea, qui entame sa quatrième année au sein de l'équipe après sa saison la plus forte jusqu'à présent", a déclaré le directeur de course Andrea Dosoli. "Nous avons travaillé dur pendant l'hiver pour améliorer la R1 dans des domaines importants et nous avons le sentiment d'être en position de force pour nous battre à nouveau pour le titre de champion du monde. Mais nous savons que pour cela, nous devons saisir chaque occasion de marquer des points".

La formation de Yamaha peut toutefois aussi se targuer d'une deuxième et d'une troisième ligne. Le team junior Giansanti Racing est bien fourni avec les champions du monde Dominique Aegerter (Supersport 2021 et 2022) et Remy Gardner (Championnat du monde Moto2 2021), ainsi que Bradley Ray dans le team Motoxracing et Philipp Öttl chez GMT94.

"Nous abordons la nouvelle saison avec de grandes attentes, car nous avons une solide équipe de pilotes, dont quatre champions du monde, un champion national et un pilote de podium en Grand Prix", a souligné l'Italien. "Remy et Dominique ont impressionné lors de leur saison rookie, si bien qu'ils sont maintenant en position de force avec une année d'expérience. Bradley a lui aussi désormais un an d'expérience et aborde 2024 en pleine forme, tandis que Philipp, candidat établi au top 10, rejoint Yamaha. Je remercie nos pilotes et nos équipes pour leur engagement jusqu'à présent et leur souhaite bonne chance pour la saison 2024".