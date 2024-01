Ufficiale: Jonathan Rea nel design Yamaha per la SBK 2024

Domenica mattina la Yamaha ha presentato ufficialmente la sua formazione per il Campionato Mondiale Superbike 2024. L'attenzione era chiaramente rivolta alla nuova figura di spicco Jonathan Rea, che per la prima volta vestirà i colori della nuova stagione.

La Yamaha equipaggerà quattro squadre e sei piloti con la R1 nel Campionato Mondiale Superbike 2024, con al centro il team ufficiale Pata Prometeon con il nuovo arrivato Jonathan Rea e Andrea Locatelli. Il nordirlandese prende il posto di Toprak Razgatlioglu, passato alla BMW. Nei test di Jerez, solo il debuttante Nicolò Bulega (Ducati) è stato più veloce del nordirlandese, che punta al settimo titolo con la Yamaha dopo sei campionati del mondo con la Kawasaki. Mentre il 36enne aveva già indossato il design per i test invernali, ora sono state pubblicate le prime immagini con i classici colori Yamaha.

"Le statistiche di Jonathan parlano da sole. È il pilota di maggior successo nella storia del Campionato Mondiale Superbike e siamo lieti che quest'anno guiderà la R1 al fianco di Andrea, che sta entrando nel suo quarto anno con il team dopo la sua stagione più forte fino ad oggi", ha dichiarato il direttore di gara Andrea Dosoli. "Abbiamo lavorato duramente durante l'inverno per migliorare la R1 in aree chiave e sentiamo di essere in una posizione forte per lottare di nuovo per il titolo mondiale. Ma sappiamo che dobbiamo cogliere ogni opportunità per fare punti".

Lo schieramento Yamaha è impressionante anche nella seconda e terza fila. Il team junior Giansanti Racing ha una formazione forte con i campioni del mondo Dominique Aegerter (Supersport 2021 e 2022) e Remy Gardner (Campionato del Mondo Moto2 2021), oltre a Bradley Ray nel team Motoxracing e Philipp Öttl in GMT94.

"Affrontiamo la nuova stagione con grandi aspettative perché abbiamo una forte formazione di piloti, tra cui quattro campioni del mondo, un campione nazionale e un pilota da podio nei Gran Premi", ha sottolineato l'italiano. "Remy e Dominique hanno impressionato nella loro stagione da esordienti, quindi ora sono in una posizione forte con un anno di esperienza. Anche Bradley ha un anno di esperienza ed è pienamente in forma per il 2024, mentre Philipp si unisce alla Yamaha come un candidato consolidato alla top 10. Vorrei ringraziare i nostri piloti e le nostre squadre per l'impegno profuso finora e augurare loro la migliore fortuna per la stagione 2024".