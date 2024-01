Oficial: Jonathan Rea no projeto Yamaha para a SBK 2024

A Yamaha apresentou oficialmente o seu alinhamento para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 no domingo de manhã. As atenções centraram-se claramente na nova figura de proa Jonathan Rea, que veste as cores da nova época pela primeira vez.

A Yamaha vai equipar quatro equipas e seis pilotos com a R1 no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, com a equipa oficial de fábrica Pata Prometeon com o recém-chegado Jonathan Rea e Andrea Locatelli no centro. O irlandês do norte assume a moto de Toprak Razgatlioglu, que mudou para a BMW. No teste de Jerez, apenas o estreante Nicolò Bulega (Ducati) foi mais rápido do que o irlandês do norte, que está a tentar conquistar o sétimo título com a Yamaha depois de seis campeonatos mundiais com a Kawasaki. Embora o piloto de 36 anos já tivesse usado o design nos testes de inverno, foram agora publicadas as primeiras imagens com as cores clássicas da Yamaha.

"As estatísticas do Jonathan falam por si. Ele é o piloto mais bem sucedido na história do Campeonato do Mundo de Superbike e estamos muito satisfeitos por ele pilotar a R1 este ano ao lado de Andrea, que está a entrar no seu quarto ano com a equipa após a sua época mais forte até à data," disse o Diretor de Corrida Andrea Dosoli. "Trabalhámos arduamente durante o inverno para melhorar a R1 em áreas chave e sentimos que estamos numa posição forte para lutar pelo título mundial novamente. Mas sabemos que temos de aproveitar todas as oportunidades para marcar pontos."

O alinhamento da Yamaha também é impressionante na segunda e terceira filas. A equipa júnior Giansanti Racing tem um alinhamento forte com os campeões mundiais Dominique Aegerter (Supersport 2021 e 2022) e Remy Gardner (Campeonato do Mundo de Moto2 2021), bem como Bradley Ray na equipa Motoxracing e Philipp Öttl na GMT94.

"Vamos para a nova época com grandes expectativas porque temos um forte alinhamento de pilotos, incluindo quatro campeões do mundo, um campeão nacional e um piloto de pódio de Grande Prémio", sublinhou o italiano. "O Remy e o Dominique impressionaram na sua época de estreia, pelo que estão agora numa posição forte com um ano de experiência. Bradley também tem agora um ano de experiência e está totalmente apto para 2024, enquanto Philipp se junta à Yamaha como um candidato estabelecido no top 10. Gostaria de agradecer aos nossos pilotos e equipas pelo seu empenho até agora e desejar-lhes a melhor sorte para a época de 2024."