Scott Redding quiere copiar el estilo de pilotaje de Toprak

Ningún otro piloto del Campeonato del Mundo de Superbike frena tan tarde y de forma tan espectacular como Toprak Razgatlioglu; la rueda trasera del turco rara vez toca el suelo en las frenadas fuertes.



"Freno tan fuerte y tarde como Toprak, pero no me parece tan extremo", afirmó el bicampeón del mundo Álvaro Bautista, que suele verse superado por Razgatlioglu en los duelos de frenada.

Garrett Gerloff y Remy Gardner fueron de los primeros en intentar imitar al campeón del mundo de 2021, pero nunca consiguieron ejecutar sus maniobras de frenada con el control y la consistencia habituales en Toprak.

Cuando Toprak cambió de Yamaha a BMW, muchos estaban convencidos de que esto le privaría de su mayor fortaleza, ya que a la M1000RR no le gustaba cuando la rueda trasera se elevaba en el aire al frenar y luego volvía a tocar el asfalto.

Sorprendentemente, Razgatlioglu se ha adaptado a esta moto en tan poco tiempo que el "estilo Toprak" también funciona en la BMW.

"Mira mis fotos, mi trayectoria va en la misma dirección", dijo Redding en el encuentro con SPEEDWEEK.com. "Por eso es bueno tenerle en BMW: sube el listón. Hasta ahora he sido el más fuerte en los frenos en BMW. Dije que ese era el límite porque era mi límite. Por eso me emocioné mucho cuando vino a vernos. Quería ver cómo lo afrontaría. Mucha gente decía que no sería capaz de decelerar la moto como lo había hecho hasta ahora. Yo respondí que lo conseguiría de alguna manera. Porque su forma de frenar es natural para él. Conduce así en su primera vuelta en la pista, es completamente normal para él".

"Entonces le vi y me di cuenta de que yo no era el último en frenar, que había algo más", admitió el 12 veces ganador de la carrera. "Eso me dio la confianza de que todo iría bien si frenaba más tarde. Así que estoy intentando trabajar en ello. Es un trabajo muy duro, por eso no ves a nadie más haciéndolo. Por supuesto que todo el mundo lo intenta, pero no puedes tomar la decisión de hacerlo ahora. Para eso hacen falta unos cojones enormes. Porque es verdad: si dos personas van en motos de la misma velocidad, el que frena más tarde tiene ventaja. Estoy trabajando en ello".