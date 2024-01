Scott Redding veut copier le style de conduite de Toprak

Aucun autre pilote du championnat du monde Superbike ne freine aussi tardivement et de manière aussi spectaculaire que Toprak Razgatlioglu, la roue arrière du Turc ne touche que rarement le sol lors des freinages brutaux.



"Je freine aussi fort et aussi tard que Toprak, mais chez moi, cela n'a pas l'air aussi extrême", a affirmé le double champion du monde Alvaro Bautista, que Razgatlioglu a pourtant le plus souvent montré du doigt lors des duels sur les freins.

Garrett Gerloff et Remy Gardner ont été parmi les premiers à essayer d'imiter le champion du monde 2021, mais ils n'ont jamais réussi à contrôler leurs freinages de manière aussi cohérente que Toprak.

Lorsque Toprak est passé de Yamaha à BMW, beaucoup étaient convaincus que cela le priverait de sa plus grande force, car la M1000RR n'aimait pas que la roue arrière s'élève dans les airs au freinage avant de retomber sur l'asphalte.

Etonnant : en très peu de temps, Razgatlioglu s'est tellement adapté à cette moto que le "style Toprak" fonctionne aussi sur la BMW.

"Regarde des photos de moi, mon chemin va dans la même direction", a raconté Redding lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "C'est donc une bonne chose de l'avoir chez BMW - il place la barre plus haut. Jusqu'à présent, chez BMW, j'étais le plus fort sur les freins. J'ai dit que c'était la limite parce que c'était ma limite. C'est pourquoi j'étais très excité lorsqu'il est venu chez nous. Je voulais voir comment il allait s'y prendre. Beaucoup disaient qu'il ne pourrait pas ralentir la moto comme il l'avait fait jusqu'à présent. J'ai répondu qu'il y parviendrait d'une manière ou d'une autre. Parce que sa façon de freiner est naturelle pour lui. Il roule comme ça dès son premier tour en piste, c'est tout à fait normal pour lui".

"Puis je l'ai vu et j'ai réalisé que je n'étais pas celui qui freinait le plus tard, qu'il y avait plus à faire", a reconnu le pilote aux 12 victoires en course. "Cela m'a donné la confiance que si je freinais plus tard, tout se passerait bien. J'essaie donc d'y travailler. C'est un travail sacrément dur, c'est pourquoi tu ne vois personne d'autre le faire. Bien sûr, tout le monde essaie de temps en temps, mais tu ne peux pas simplement prendre la décision de faire ça maintenant. Pour cela, il te faut de sacrées couilles. Car ce qui est vrai, c'est que lorsque deux personnes sont sur des motos à la même vitesse, celui qui freine le plus tard a un avantage. J'y travaille".