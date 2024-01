Scott Redding vuole copiare lo stile di guida di Toprak

Per anni, i piloti del Campionato Mondiale Superbike hanno concordato che lo stile di guida estremo di Toprak Razgatlioglu non poteva essere imitato. Da quando Scott Redding ha avuto accesso ai dati della sua BMW, vede le cose in modo diverso.

Nessun altro pilota del Campionato Mondiale Superbike frena in modo così tardivo e spettacolare come Toprak Razgatlioglu; la ruota posteriore del pilota turco è raramente a terra durante le frenate più brusche.



"Freno con la stessa forza e ritardo di Toprak, ma per me non è così estremo", ha dichiarato il due volte campione del mondo Alvaro Bautista, che di solito viene superato da Razgatlioglu nei duelli in frenata.

Garrett Gerloff e Remy Gardner sono stati tra i primi a cercare di imitare il campione del mondo 2021, ma non sono mai riusciti a eseguire le loro manovre di frenata con il controllo e la costanza che è normale per Toprak.

Quando Toprak è passato dalla Yamaha alla BMW, molti erano convinti che questo lo avrebbe privato del suo più grande punto di forza, in quanto la M1000RR non gradiva che la ruota posteriore si sollevasse in aria in frenata per poi toccare nuovamente l'asfalto.

Incredibilmente, Razgatlioglu si è adattato a questa moto in così poco tempo che lo "stile Toprak" funziona anche sulla BMW.

"Guardate le mie foto, il mio percorso va nella stessa direzione", ha detto Redding durante l'incontro con SPEEDWEEK.com. "Ecco perché è un bene averlo alla BMW: alza il livello. Finora sono stato il più forte in frenata alla BMW. Ho detto che questo è il limite perché era il mio limite. Per questo ero molto eccitato quando è venuto da noi. Volevo vedere come avrebbe affrontato la situazione. Molti dicevano che non sarebbe stato in grado di decelerare la moto come aveva fatto finora. Ho risposto che ci sarebbe riuscito in qualche modo. Perché il suo modo di frenare è naturale per lui. Al primo giro in pista guida così, è del tutto normale per lui".

"Poi l'ho visto e ho capito che non ero l'ultimo a frenare, che c'era dell'altro", ha ammesso il 12 volte vincitore della gara. "Questo mi ha dato la certezza che tutto sarebbe andato bene se avessi frenato più tardi. Quindi sto cercando di lavorare su questo aspetto. È un lavoro maledettamente duro, ecco perché non si vede nessun altro farlo. Certo, tutti ci provano, ma non si può decidere di farlo subito. Per questo ci vogliono le palle grosse. Perché è vero: se due persone sono su moto della stessa velocità, chi frena più tardi ha un vantaggio. Ci sto lavorando".