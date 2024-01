Scott Redding quer copiar o estilo de condução de Toprak

Durante anos, os pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike concordaram que o estilo de condução extremo de Toprak Razgatlioglu não podia ser imitado. Desde que Scott Redding tem acesso aos dados da sua BMW, vê as coisas de forma diferente.

Nenhum outro piloto do Campeonato do Mundo de Superbike trava tão tarde e de forma tão espetacular como Toprak Razgatlioglu; a roda traseira do piloto turco raramente está no chão durante as manobras de travagem bruscas.



"Eu travo tão forte e tarde como Toprak, mas não parece tão extremo para mim", afirmou o bicampeão mundial Álvaro Bautista, que é normalmente ultrapassado por Razgatlioglu nos duelos de travagem.

Garrett Gerloff e Remy Gardner estiveram entre os primeiros a tentar imitar o campeão do mundo de 2021, mas nunca conseguiram executar as suas manobras de travagem com o controlo e a consistência que é normal para Toprak.

Quando Toprak mudou da Yamaha para a BMW, muitos estavam convencidos de que isso lhe iria roubar a sua maior força, uma vez que a M1000RR não gostava quando a roda traseira se elevava no ar durante a travagem e depois voltava a tocar no asfalto.

Surpreendentemente, Razgatlioglu adaptou-se a esta mota num espaço de tempo tão curto que o "estilo Toprak" também funciona na BMW.

"Olhem para as minhas fotografias, o meu caminho vai na mesma direção", disse Redding no encontro com a SPEEDWEEK.com. "É por isso que é bom tê-lo na BMW - ele eleva a fasquia. Até agora tenho sido o mais forte nos travões da BMW. Eu disse que esse era o limite porque era o meu limite. Foi por isso que fiquei muito entusiasmado quando ele veio ter connosco. Queria ver como é que ele ia lidar com isto. Muitas pessoas disseram que ele não seria capaz de desacelerar a mota como tinha feito até agora. Eu respondi que ele conseguiria fazê-lo de alguma forma. Porque a sua forma de travar é natural para ele. Ele anda assim na sua primeira volta à pista, é completamente normal para ele."

"Depois vi-o e percebi que eu não era o último a travar, que havia mais do que isso", admitiu o vencedor de 12 corridas. "Isso deu-me a confiança de que tudo correria bem se eu travasse mais tarde. Por isso estou a tentar trabalhar nisso. É um trabalho muito difícil, é por isso que não se vê mais ninguém a fazê-lo. Claro que toda a gente tenta, mas não se pode fazer nada. Claro que toda a gente tenta, mas não se pode simplesmente tomar a decisão de o fazer agora. É preciso ter tomates grandes para isso. Porque é verdade: se duas pessoas estiverem em bicicletas com a mesma velocidade, a que travar mais tarde tem vantagem. Estou a trabalhar nisso".