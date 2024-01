Test de Portimão : Kawasaki attend des enseignements importants

Mercredi et jeudi de la semaine dernière, Jerez de la Frontera était sous le signe du championnat du monde de Superbike, lundi et mardi de cette semaine, c'est Portimão. En raison de son tracé avec de nombreux dénivelés et des virages à prendre à l'aveugle, l'Autódromo do Algarve compte parmi les pistes les plus exigeantes du calendrier du championnat du monde proche de la série. Et comme les tests hivernaux se sont jusqu'à présent tous déroulés à Jerez, les deux jours d'essais des 29 et 30 janvier revêtent une grande importance pour savoir si les connaissances acquises en Espagne se confirment sur un tout autre circuit.

L'équipe d'usine Kawasaki, qui a pris du retard avec la ZX-10RR et qui doit en outre faire face au départ de sa figure de proue Jonathan Rea, sera notamment présente. En 2024, il reviendra à Alex Lowes d'éliminer les faiblesses de la moto à quatre cylindres en ligne sur la distance de course.

"Après avoir pris un nouveau départ à Jerez, nous nous rendons maintenant à Portimão, une piste très vallonnée. Nous avons fait beaucoup de tours à Jerez, mais la piste est assez plate. Je ne dirais pas que c'est un circuit facile pour autant - aucun d'entre eux n'est facile - mais Portimão est un autre défi", a expliqué l'Anglais. "Si le travail que nous avons fait avec le package électronique - sur la sortie de virage, le contrôle du couple et toutes les choses sur lesquelles nous avons travaillé - fonctionne bien là-bas aussi, alors je serai très, très heureux".

L'équipe d'usine basée à Barcelone est consciente que la saison à venir sera probablement la plus difficile depuis 2011, année où aucun pilote Kawasaki n'a réussi à se classer dans le top 10 du classement général,

"Nous sacrifions un peu de performance pour améliorer les performances en course", a révélé le team manager Guim Roda. "Nous avons assisté à un spectacle passionnant lors des essais à Jerez, où de nombreux pilotes ont poussé fort. C'est bien d'avoir des défis difficiles, alors nous travaillons tous dur pour être prêts pour l'Australie afin de pouvoir être une partie importante du spectacle".