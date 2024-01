Test di Portimão: Kawasaki si aspetta risultati importanti

Mercoledì e giovedì della scorsa settimana Jerez de la Frontera è stato il centro dell'attenzione del Campionato Mondiale Superbike, mentre lunedì e martedì di questa settimana sarà Portimão. L'Autódromo do Algarve è uno dei tracciati più impegnativi del calendario del campionato mondiale di produzione, grazie al suo tracciato con molti dislivelli e curve cieche. E poiché finora i test invernali si sono svolti tutti a Jerez, la due giorni di prove del 29/30 gennaio avrà un ruolo importante nel determinare se le conoscenze acquisite in Spagna potranno essere confermate anche su una pista completamente diversa.

Il team Kawasaki, che è rimasto indietro con la ZX-10RR e che deve fare i conti anche con la partenza della punta di diamante Jonathan Rea, sarà presente. Toccherà ad Alex Lowes nel 2024 sradicare le debolezze della moto a quattro cilindri in linea sulla distanza di gara.

"Dopo aver ripreso a Jerez, ci dirigiamo ora a Portimão, un circuito molto collinare. Abbiamo fatto molti giri a Jerez, ma la pista è piuttosto piatta. Non direi che è una pista facile per questo motivo - nessuna è facile - ma Portimão è una sfida diversa", ha spiegato l'inglese. "Se il lavoro che abbiamo fatto con il pacchetto elettronico - sull'uscita di curva, sul controllo della coppia e su tutte le cose su cui abbiamo lavorato - funziona bene anche lì, allora sarò molto, molto contento".

Il team di Barcellona è consapevole che la prossima stagione sarà probabilmente la più difficile dal 2011, quando nessun pilota Kawasaki è entrato nella top 10 della classifica generale,

"Stiamo sacrificando alcune prestazioni per migliorare le performance in gara", ha rivelato il Team Manager Guim Roda. "Abbiamo assistito a uno spettacolo entusiasmante nei test di Jerez, con molti piloti che hanno spinto al massimo. È bello avere sfide difficili, quindi stiamo tutti lavorando duramente per essere pronti per l'Australia e poter essere una parte importante dello spettacolo".