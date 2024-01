Teste de Portimão: Kawasaki espera resultados importantes

Apenas três dias após o teste em Jerez, várias equipas do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 vão reunir-se em Portimão. Para a Kawasaki, o momento da verdade chegará na exigente pista portuguesa.

Na quarta e quinta-feira da semana passada, Jerez de la Frontera foi o centro das atenções do Campeonato do Mundo de Superbike, e na segunda e terça-feira desta semana será Portimão. O Autódromo do Algarve é uma das pistas mais exigentes do calendário do campeonato do mundo de produção, devido ao seu traçado com muitas subidas e curvas cegas. E como até agora os testes de inverno foram todos realizados em Jerez, o teste de dois dias em 29/30 de janeiro terá um papel importante para determinar se o conhecimento adquirido em Espanha pode também ser confirmado numa pista de corrida completamente diferente.

A equipa de fábrica da Kawasaki, que ficou para trás com a ZX-10RR e que também tem de lidar com a saída da figura de proa Jonathan Rea, vai estar presente. Caberá a Alex Lowes em 2024 erradicar as fraquezas da mota de quatro cilindros em linha ao longo da distância da corrida.

"Depois de termos recomeçado em Jerez, vamos agora para Portimão, uma pista muito acidentada. Fizemos muitas voltas em Jerez, mas a pista é bastante plana. Não diria que é uma pista fácil por causa disso - nenhuma delas é fácil - mas Portimão é um desafio diferente", explicou o inglês. "Se o trabalho que fizemos com o pacote eletrónico - na saída de curva, no controlo de binário e em todas as coisas em que temos trabalhado - funcionar bem lá também, então ficarei muito, muito feliz."

A equipa de fábrica sediada em Barcelona está ciente de que a próxima época será provavelmente a mais difícil desde 2011, quando nenhum piloto da Kawasaki conseguiu chegar ao top 10 da classificação geral,

"Estamos a sacrificar alguma performance para melhorar o desempenho na corrida," revelou o Diretor de Equipa Guim Roda. "Vimos um espetáculo emocionante nos testes em Jerez, com muitos pilotos a esforçarem-se muito. É bom ter desafios difíceis, por isso estamos todos a trabalhar arduamente para estarmos prontos para a Austrália, para podermos ser uma parte importante do espetáculo."