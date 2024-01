Honda en difficulté : le test de Portimão va-t-il changer la donne ?

Après quatre années d'insuccès avec le premier modèle de la CBR1000RR-R, Honda s'est ravisé et a développé une nouvelle moto, enfin optimisée pour les pneus unifiés de Pirelli. Le moteur a été entièrement reconstruit. Les souhaits des pilotes de Superbike ont été pris en compte dans le développement du cadre, de la géométrie et de l'aérodynamique.

Les deux Espagnols étaient donc d'autant plus frustrés de se retrouver en bas de la feuille des temps lors des premiers tests hivernaux de 2024. Xavi Vierge et Iker Lecuona ont terminé 17e et 19e à Jerez, mercredi et jeudi derniers, avec plus de 2 secondes de retard.

Honda n'a plus beaucoup de temps : deux autres journées d'essais sont prévues lundi et mardi à Portimão, puis le matériel sera emballé pour être transporté en Australie, où deux autres journées d'essais sont prévues avant le début de la saison. "Les deux prochains jours d'essais à Portimão seront importants car ils nous permettront de comprendre comment la moto se sent sur un circuit complètement différent et de créer la meilleure base possible avant de partir pour Phillip Island", sait Lecuona.

Le pilote de 24 ans a subi une opération du poignet gauche cet hiver. "2024 est une année importante pour moi, je veux donc faire de mon mieux pour y être préparé", a expliqué l'Espagnol. "J'ai le sentiment que nous avons fait un pas en avant avec le package aéro. La moto semble fonctionner différemment dans l'ensemble, en raison de la mise à jour de l'électronique et d'autres éléments similaires, ce qui nous aide à nous améliorer dans certains domaines. Cependant, la moto est nouvelle et nous nous battons encore avec de nombreux aspects. Je voulais trouver un meilleur feeling à l'avant lors du test de Jerez, et nous avons travaillé dur sur ce point, mais nous n'en sommes pas encore là".

Le principal problème de la Triple-R semble être le manque de traction et d'adhérence mécanique. "Nous avons fait un certain nombre d'ajustements au niveau des réglages de la moto et de l'électronique. Il est maintenant crucial que les ingénieurs analysent toutes les données et développent un plan solide pour Portimão afin que nous puissions progresser rapidement", a ajouté Vierge.