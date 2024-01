Honda in difficoltà: il test di Portimão è la svolta?

Dopo quattro anni di insuccesso con il primo modello della CBR1000RR, Honda si è ricreduta e ha sviluppato una nuova moto, finalmente ottimizzata per i pneumatici Pirelli di serie. Il motore è stato completamente riprogettato. I desideri dei piloti di superbike sono stati incorporati nello sviluppo del telaio, della geometria e dell'aerodinamica.

I due spagnoli furono ancora più frustrati quando si ritrovarono in fondo alla classifica dei tempi al primo test invernale del 2024. Xavi Vierge e Iker Lecuona si sono classificati al 17° e 19° posto a Jerez mercoledì e giovedì della scorsa settimana, con un ritardo di oltre 2 secondi.

La Honda non ha più tempo: lunedì e martedì sono previsti altri due giorni di test a Portimão, dopodiché il materiale verrà imballato per essere trasportato in Australia, dove si svolgeranno altri due giorni di test prima dell'apertura della stagione. "I prossimi due giorni di test a Portimão saranno importanti perché ci daranno l'opportunità di capire come si sente la moto su una pista completamente diversa e di creare la migliore base possibile prima di andare a Phillip Island", dice Lecuona.

Il 24enne si è sottoposto a un intervento chirurgico al polso sinistro durante l'inverno. "Il 2024 è un anno importante per me, quindi voglio fare del mio meglio per essere preparato", ha spiegato lo spagnolo. "Ho la sensazione che abbiamo fatto un passo avanti con il pacchetto aerodinamico. La moto sembra funzionare in modo diverso nel complesso, grazie all'elettronica aggiornata e simili, che ci aiuta a migliorare in alcune aree. Tuttavia, la moto è nuova e stiamo ancora lottando con molti aspetti. Nei test di Jerez volevo trovare un feeling migliore con l'anteriore e abbiamo lavorato molto su questo aspetto, ma non ci siamo ancora arrivati".

Il problema principale della Triple-R sembra essere la mancanza di trazione e di grip meccanico. "Abbiamo apportato una serie di modifiche alla messa a punto della moto e all'elettronica. Ora è fondamentale che gli ingegneri analizzino tutti i dati e sviluppino un piano solido per Portimão, in modo da poter progredire rapidamente", ha aggiunto Vierge.