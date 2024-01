Honda em apuros: o teste de Portimão é o ponto de viragem?

Depois de quatro anos de insucesso com o primeiro modelo da CBR1000RR-R, a Honda voltou a si e desenvolveu uma nova moto, finalmente optimizada para os pneus Pirelli de série. O motor foi completamente redesenhado. Os desejos dos pilotos de superbikes foram incorporados no desenvolvimento do quadro, da geometria e da aerodinâmica.

Os dois espanhóis ficaram ainda mais frustrados quando se viram no fundo da tabela de tempos no primeiro teste de inverno de 2024. Xavi Vierge e Iker Lecuona terminaram em 17º e 19º lugar em Jerez na quarta e quinta-feira da semana passada, com mais de 2 segundos de atraso.

A Honda está a correr contra o tempo: mais dois dias de testes em Portimão estão agendados para segunda e terça-feira, após os quais o material será embalado para ser transportado para a Austrália, onde se realizarão mais dois dias de testes antes da abertura da temporada. "Os próximos dois dias de testes em Portimão vão ser importantes porque nos vão dar a oportunidade de perceber como é que a moto se sente numa pista completamente diferente e criar a melhor base possível antes de irmos para Phillip Island", diz Lecuona.

O piloto de 24 anos foi submetido a uma cirurgia ao pulso esquerdo no inverno. "2024 é um ano importante para mim, por isso quero dar o meu melhor para estar preparado", explicou o espanhol. "Tenho a sensação de que demos um passo em frente com o pacote aerodinâmico. A moto parece funcionar de forma diferente no geral devido à eletrónica actualizada e afins, o que nos ajuda a melhorar em certas áreas. No entanto, a moto é nova e ainda estamos a debater-nos com muitos aspectos. Queria encontrar uma melhor sensação para a frente no teste de Jerez e temos trabalhado muito nisso, mas ainda não chegámos lá."

O principal problema com o Triple-R parece ser a falta de tração e aderência mecânica. "Fizemos uma série de ajustes na configuração da moto e na eletrónica. Agora é crucial que os engenheiros analisem todos os dados e desenvolvam um plano sólido para Portimão para que possamos progredir rapidamente," acrescentou Vierge.