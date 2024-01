Philipp Öttl (Yamaha): "Confianza para SBK 2024"

Tras dos años con la Ducati V4R, Philipp Öttl se pasa al equipo de Superbike de Christophe Guyot y a la Yamaha R1 para 2024. Al inicio de la temporada, el alemán dispondrá de un equipamiento idéntico al del resto de pilotos Yamaha. Por cierto, Öttl es el primer piloto que pasa de Ducati a Yamaha.

El test de Jerez de la semana pasada fue el primer encuentro del piloto de 27 años con su nuevo equipo. Con Manuel Cappelletti, Öttl tiene a su lado a un técnico jefe consolidado. No hay problemas con su nuevo equipo.



"Estoy confiado después de nuestro primer test", dijo un satisfecho Philipp. "El equipo funciona de maravilla y enseguida me he hecho amigo de todos. El trabajo con mi jefe técnico y mi especialista en electrónica también va sobre ruedas. Los dos días en Jerez han sido sólidos y hemos conseguido rápidamente tiempos por vuelta decentes. Teniendo en cuenta que sólo conozco la moto desde hace dos días, por supuesto que hay margen de mejora, pero las cosas van en la buena dirección. Dejaremos que todo se asimile hasta el test de Portimão y decidiremos la estrategia para la segunda prueba".

Aún es pronto para hablar de objetivos, pero Öttl y GMT94 aspiran a estar entre los 10 primeros en la nueva temporada.



"En primer lugar, quiero asegurarme de que estamos preparados para el inicio de la temporada en Australia. Es importante que desarrollemos un paquete de trabajo para Phillip Island, pero también para la primera mitad de la temporada", subraya el piloto de Yamaha. "Si podemos estar entre los 10 primeros en Australia, o al menos no muy lejos, ya será un buen resultado, y ese es mi objetivo. Quiero seguir progresando en Portimão y también en el test de Phillip Island. Tenemos que trabajar de cara a las carreras".