Philipp Öttl (Yamaha) : "Confiant pour le SBK 2024".

Le test Superbike de Portimão est le deuxième rendez-vous de Philipp Öttl avec sa nouvelle équipe GMT94 et la Yamaha R1. L'équipe française et l'Allemand se sont déjà rencontrés.

Après deux années passées sur la Ducati V4R, Philipp Öttl rejoint le team Superbike de Christophe Guyot et la Yamaha R1 pour 2024. En début de saison, l'Allemand disposera d'un matériel identique à celui des autres pilotes Yamaha. Öttl est d'ailleurs le premier pilote à passer de Ducati à Yamaha.

Le test de Jerez de la semaine dernière a été la première rencontre du pilote de 27 ans avec sa nouvelle équipe. Avec Manuel Cappelletti, Öttl a à ses côtés un chef technicien bien établi. Avec sa nouvelle équipe, il n'y a aucun problème.



"Après notre premier test, je suis confiant", a déclaré Philipp, satisfait. "L'équipe travaille remarquablement bien et je me suis rapidement lié d'amitié avec tout le monde. Le travail avec mon chef technicien et mon spécialiste en électronique se déroule également sans problème. Les deux jours à Jerez ont été solides et nous avons rapidement atteint des temps au tour corrects. Étant donné que je ne connais la moto que depuis deux jours, il y a bien sûr de la place pour des améliorations, mais nous allons dans la bonne direction. D'ici le test de Portimão, nous allons laisser tout cela se tasser et définir une stratégie pour le deuxième test".

Il est encore trop tôt pour parler d'objectifs, mais Öttl et le GMT94 visent le top 10 pour la nouvelle saison.



"Je veux d'abord m'assurer que nous sommes prêts pour le début de la saison en Australie. Il est important que nous élaborions un package qui fonctionne pour Phillip Island, mais aussi pour la première partie de la saison", a souligné le pilote Yamaha. "Si nous parvenons à entrer dans le top 10 en Australie, ou du moins à ne pas être loin derrière, ce sera déjà un résultat fort et c'est ce que je me suis fixé comme objectif. A Portimão et aussi lors du test à Phillip Island, j'aimerais faire de nouveaux progrès. Nous devons travailler en vue des courses".