Philipp Öttl (Yamaha): "Fiducioso per la SBK 2024".

Dopo due anni con la Ducati V4R, Philipp Öttl passa al team Superbike di Christophe Guyot e alla Yamaha R1 per il 2024. All'inizio della stagione, il tedesco avrà un equipaggiamento identico a quello degli altri piloti Yamaha. Per inciso, Öttl è il primo pilota a passare dalla Ducati alla Yamaha.

Il test di Jerez della scorsa settimana è stato il primo incontro del 27enne con la sua nuova squadra. Con Manuel Cappelletti, Öttl ha un capo tecnico affermato al suo fianco. Non ci sono problemi con la sua nuova squadra.



"Sono fiducioso dopo il primo test", ha dichiarato un soddisfatto Philipp. "La squadra sta lavorando benissimo e ho fatto subito amicizia con tutti. Anche la collaborazione con il mio capo tecnico e con il mio specialista di elettronica sta andando bene. I due giorni a Jerez sono stati solidi e abbiamo ottenuto rapidamente tempi sul giro decenti. Considerando che conosco la moto solo da due giorni, c'è ovviamente un margine di miglioramento, ma le cose stanno andando nella giusta direzione. Lasceremo che tutto sia assimilato fino al test di Portimão e decideremo la strategia per il secondo test".

È ancora troppo presto per parlare di obiettivi, ma Öttl e GMT94 puntano alla top 10 per la nuova stagione.



"Prima di tutto, voglio assicurarmi che siamo pronti per l'apertura della stagione in Australia. È importante sviluppare un pacchetto di lavoro per Phillip Island, ma anche per la prima metà della stagione", ha sottolineato il pilota della Yamaha. "Se riusciremo a entrare nella top 10 in Australia, o almeno a non essere molto indietro, sarà già un ottimo risultato ed è questo il mio obiettivo. Voglio fare ulteriori progressi a Portimão e anche nel test di Phillip Island. Dobbiamo lavorare in vista delle gare".