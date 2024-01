Philipp Öttl (Yamaha): "Confiante para a SBK 2024"

Depois de dois anos com a Ducati V4R, Philipp Öttl vai mudar para a equipa de Superbike de Christophe Guyot e para a Yamaha R1 em 2024. No início da temporada, o alemão terá um equipamento idêntico ao dos outros pilotos da Yamaha. Aliás, Öttl é o primeiro piloto a fazer a mudança da Ducati para a Yamaha.

O teste de Jerez da semana passada foi o primeiro encontro do piloto de 27 anos com a sua nova equipa. Com Manuel Cappelletti, Öttl tem ao seu lado um chefe técnico estabelecido. Não há problemas com a sua nova equipa.



"Estou confiante após o nosso primeiro teste", disse Philipp satisfeito. "A equipa está a trabalhar de forma brilhante e rapidamente me tornei amigo de todos. O trabalho com o meu chefe técnico e o meu especialista em eletrónica também está a correr bem. Os dois dias em Jerez foram sólidos e conseguimos rapidamente bons tempos por volta. Tendo em conta que só conheço a moto há dois dias, é claro que há espaço para melhorias, mas as coisas estão a ir na direção certa. Vamos deixar tudo assentar até ao teste de Portimão e decidir a estratégia para o segundo teste."

Ainda é muito cedo para falar de objectivos, mas Öttl e a GMT94 têm como meta o top 10 para a nova época.



"Antes de mais, quero ter a certeza de que estamos prontos para a abertura da época na Austrália. É importante desenvolvermos um pacote de trabalho para Phillip Island, mas também para a primeira metade da época," sublinhou o piloto da Yamaha. "Se conseguirmos ficar entre os 10 primeiros na Austrália, ou pelo menos não ficarmos muito atrás, isso já será um resultado forte e é esse o meu objetivo. Quero fazer mais progressos em Portimão e também no teste em Phillip Island. Temos de trabalhar para as corridas".