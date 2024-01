Test de Portimao, 13h : Johnny Rea devant BMW et Ducati

La semaine dernière, mercredi et jeudi, les pilotes de SBK ont bénéficié d'un temps de rêve lors des essais à Jerez, avec plus de 20 degrés Celsius à l'ombre chaque jour. Durant le week-end, les équipes se sont rendues à Portimao, le circuit portugais situé à 350 kilomètres à l'ouest de Jerez.

Chez les Superbikes, toutes les équipes du test de Jerez sont présentes, plus Motoxracing Yamaha avec Bradley Ray.



Comme le test de Portimao est organisé par Ducati, seules les équipes du championnat du monde Supersport d'Aruba et d'Althea sont présentes et, à la place, de nombreux pilotes de MotoGP sur des motos de série. Outre la superstar Valentino Rossi (sur une Yamaha R1) et son demi-frère Luca Marini (sur une Honda), un grand nombre de Ducati roulent avec la Panigale V4S de 1100 cm3 : le champion du monde Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi ainsi que les frères Marquez Marc et Alex.



Le circuit sera ouvert de 10h à 17h les deux jours, Portimao se situant une heure après l'heure d'Europe centrale. A 13 heures, heure locale, la nouvelle recrue Yamaha Jonathan Rea est en tête de la feuille de temps avec 1:40,595 min, soit un clin d'œil de plus que Michael van der Mark (BMW), Alvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (BMW) et Nicolo Bulega (Ducati), tous se tenant en 0,111 sec.



Les temps sont déjà à un niveau élevé. A titre de comparaison, le meilleur tour en course à Portimao a été réalisé par Razgatlioglu (Yamaha) en 2023 lors de la course Superpole avec 1:39,826 min, le record de pole a été établi par Jonathan Rea (Kawasaki) en 2022 avec 1:39,610 min.



Philipp Öttl (GMT94), le seul Allemand du plateau du Championnat du monde Superbike, perd actuellement une bonne seconde et occupe la 16e place. Son collègue Yamaha Dominique Aegerter (GRT) est absent, comme à Jerez, en raison d'une maladie virale.



Le plus rapide des pilotes MotoGP est Bagnaia en 1:43,203 min, Rossi est plus lent de deux bonnes secondes.

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao (29.1.) :

1. Jonathan Rea (GB), Yamaha, 1:40,595 min.

2. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,041 sec

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,078

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,095

5. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,111

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,306

7. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,486

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,528

9. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,542

10. Scott Redding (GB), BMW, +0,582

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,629

12. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,653

13. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,738

14. Iker Lecuona (E), Honda, +0,853

15. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,080

16. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,173

17. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,274

18. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,563

17. Xavi Vierge (E), Honda, +1,628

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,010

21. Bradley Smith (GB), BMW, +2,705

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,738

Temps du test du championnat du monde Supersport Portimao, 13h (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:44,782

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:45,216

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,519

Temps des pilotes MotoGP, 13h (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,203 min.

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:44,436

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:45,272

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:45,313

5. Luca Marini (I), Honda, 1:45,416

6. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:45,598

7. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:45,625

Marc Marquez (E), Ducati, n'a pas roulé

Alex Marquez (E), Ducati, non couru