Test di Portimao, ore 13: Johnny Rea davanti a BMW e Ducati

La scorsa settimana, mercoledì e giovedì, la squadra SBK ha avuto un tempo da sogno durante i test a Jerez, con temperature di oltre 20 gradi all'ombra ogni giorno. Nel fine settimana, le squadre si sono spostate a Portimao, il circuito portoghese situato a 350 chilometri a ovest di Jerez.

Erano presenti tutti i team Superbike del test di Jerez, oltre alla Motoxracing Yamaha con Bradley Ray.



Poiché il test di Portimao è organizzato da Ducati, saranno presenti solo le squadre interne del Campionato Mondiale Supersport Aruba e Althea, mentre molti piloti della MotoGP saranno in sella a moto di serie. Oltre alla superstar Valentino Rossi (su Yamaha R1) e al fratellastro Luca Marini (su Honda), un nutrito contingente Ducati sarà in sella alla Panigale V4S da 1100 cc: il campione del mondo Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e i fratelli Marquez Marc e Alex.



La pista sarà aperta dalle 10:00 alle 17:00 in entrambi i giorni, con Portimao un'ora dopo l'orario CET. Alle 13:00 ora locale, il nuovo arrivato in Yamaha Jonathan Rea guida la classifica dei tempi con un 1:40.595 min, un battito di ciglia più veloce di Michael van der Mark (BMW), Alvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (BMW) e Nicolo Bulega (Ducati), tutti racchiusi in 0,111 sec.



I tempi sono già di alto livello. Per fare un confronto: il giro più veloce in gara a Portimao è stato stabilito da Razgatlioglu (Yamaha) nel 2023 nella gara di Superpole con 1:39.826 min, il record della pole è stato stabilito da Jonathan Rea (Kawasaki) nel 2022 con 1:39.610 min.



Philipp Öttl (GMT94), l'unico tedesco presente nel Campionato Mondiale Superbike, è attualmente a un buon secondo di distanza, al 16° posto, mentre il suo collega della Yamaha Dominique Aegerter (GRT) è assente a causa di un virus, come a Jerez.



Il più veloce tra i piloti della MotoGP è Bagnaia con un tempo di 1:43.203 minuti, Rossi è due secondi più lento.

Test del Campionato Mondiale Superbike a Portimao (29.1.):

1° Jonathan Rea (GB), Yamaha, 1:40.595 min.

2° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,041 sec.

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,078

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,095

5° Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.111

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.306

7° Michael Rinaldi (I), Ducati, +0.486

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.528

9° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.542

10° Scott Redding (GB), BMW, +0.582

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.629

12° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.653

13° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.738

14° Iker Lecuona (E), Honda, +0.853

15° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.080

16° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.173

17° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.274

18° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.563

17° Xavi Vierge (E), Honda, +1.628

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.010

21° Bradley Smith (GB), BMW, +2.705

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.738

Test del Campionato Mondiale Supersport Portimao, ore 13.00 (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'44.782

2° Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'45.216

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45.519

Tempi dei piloti della MotoGP, ore 13.00 (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.203 min.

2° Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'44.436

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'45.272

4° Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'45.313

5. Luca Marini (I), Honda, 1'45.416

6° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'45.598

7° Enea Bastianini (I), Ducati, 1'45.625

Marc Marquez (E), Ducati, non montato

Alex Marquez (E), Ducati, non montato