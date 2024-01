Teste de Portimão, 13h00: Johnny Rea à frente da BMW e da Ducati

Todas as equipas de topo do Campeonato do Mundo de Superbike vão testar em Portimão na segunda e terça-feira. A Ducati tem sete dos seus actuais pilotos de MotoGP no local, montando uma Panigale V4S. Valentino Rossi e Luca Marini também estão presentes.

Na semana passada, quarta e quinta-feira, o pelotão SBK teve um tempo de sonho durante os testes em Jerez, com temperaturas de mais de 20 graus Celsius à sombra todos os dias. No fim de semana, as equipas deslocaram-se para Portimão, o circuito português situado 350 quilómetros a oeste de Jerez.

Todas as equipas de Superbike do teste de Jerez estiveram presentes, mais a Motoxracing Yamaha com Bradley Ray.



Como o teste de Portimão é organizado pela Ducati, apenas as equipas internas do Campeonato do Mundo de Supersport Aruba e Althea estarão presentes, com muitos pilotos de MotoGP em motos de produção. Para além da superestrela Valentino Rossi (numa Yamaha R1) e do seu meio-irmão Luca Marini (numa Honda), um grande contingente da Ducati estará a pilotar a Panigale V4S de 1100 cc: o Campeão do Mundo Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e os irmãos Marquez Marc e Alex.



A pista estará aberta das 10h00 às 17h00 em ambos os dias, com Portimão uma hora depois da hora CET. Às 13:00 horas locais, o estreante da Yamaha Jonathan Rea lidera a tabela de tempos com 1:40,595 min, um piscar de olhos mais rápido do que Michael van der Mark (BMW), Alvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (BMW) e Nicolo Bulega (Ducati), que estão todos a 0,111 segundos.



Os tempos já estão a um nível elevado. Para comparação: a volta mais rápida em Portimão foi estabelecida por Razgatlioglu (Yamaha) em 2023 na corrida Superpole com 1:39,826 min, o recorde da pole foi estabelecido por Jonathan Rea (Kawasaki) em 2022 com 1:39,610 min.



Philipp Öttl (GMT94), o único alemão no Campeonato do Mundo de Superbike, está atualmente um bom segundo abaixo no 16º lugar, enquanto o seu colega da Yamaha, Dominique Aegerter (GRT), está ausente devido a um vírus, tal como aconteceu em Jerez.



O mais rápido dos pilotos de MotoGP é Bagnaia com um tempo de 1:43.203 minutos, Rossi é uns bons dois segundos mais lento.

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão (29.1.):

1º Jonathan Rea (GB), Yamaha, 1:40.595 min

2º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,041 seg.

3º Álvaro Bautista (E), Ducati, +0,078

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,095

5º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,111

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,306

7º Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,486

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,528

9º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +0,542

10º Scott Redding (GB), BMW, +0,582

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,629

12º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,653

13º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,738

14º Iker Lecuona (E), Honda, +0,853

15º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,080

16º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,173

17º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,274

18º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,563

17º Xavi Vierge (E), Honda, +1,628

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,010

21º Bradley Smith (GB), BMW, +2,705

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,738

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, 13h00 (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'44.782

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m45,216s

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45.519

Tempos dos pilotos de MotoGP, 13h00 (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.203 min

2º Franco Morbidelli (I), Ducati, 1m44,436s

3º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'45.272

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'45.313

5. Luca Marini (I), Honda, 1'45.416

6º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'45.598

7º Enea Bastianini (I), Ducati, 1'45.625

Marc Marquez (E), Ducati, não pilotou

Alex Marquez (E), Ducati, não pilotado