Test de Portimao, lundi : Bulega, Toprak et Rea en tête

Le novice du championnat du monde de Superbike Nicolo Bulega (Ducati) laisse la concurrence bouche bée, même sur le difficile circuit de montagne et de vallée de Portimao, et a réalisé le meilleur temps lors de la première journée d'essais. Razgatlioglu sur la BMW a été légèrement plus lent.

Pour lundi et mardi, l'équipe d'usine Ducati a loué l'Autodromo Internacional do Algarve, dans l'arrière-pays de Portimao, et toutes les équipes de pointe sont sur place. Le circuit est ouvert de 10h à 17h les deux jours, Portimao étant en retard d'une heure sur l'heure d'Europe centrale.

A 13 heures, heure locale, le nouveau pilote Yamaha Jonathan Rea était en tête de la feuille des temps avec 1:40,595 min. A 13h20, le rookie Nicolo Bulega a pris la tête avec 1:39,932 min. L'Italien s'est fait remarquer par de très bonnes performances lors de tous les tests hivernaux réalisés jusqu'à présent et a été le plus rapide à Jerez la semaine dernière.



Bulega est resté en tête jusqu'à la fin, a encore amélioré légèrement son temps à 1:39,913 min et a été le seul à passer sous la barre des 1:40 min. A titre de comparaison, le meilleur tour en course à Portimao a été réalisé par Razgatlioglu (Yamaha) en 2023 lors de la course Superpole avec 1:39,826 min, le record de pole a été établi par Jonathan Rea (Kawasaki) en 2022 avec 1:39,610 min.



Toprak Razgatlioglu a de nouveau été très rapide avec sa BMW et n'a perdu que 0,094 seconde sur Bulega.



Le champion du monde Alvaro Bautista souffre toujours des séquelles de sa blessure au cou du 1er novembre et se rapproche lentement de ses limites.



Philipp Öttl (GMT94), le seul Allemand du plateau du championnat du monde Superbike, n'a terminé qu'en 20e position ; son collègue Yamaha Dominique Aegerter de Suisse (GRT) est absent, comme à Jerez, en raison d'une maladie virale.



Comme toujours lors des essais, les temps ne sont que partiellement comparables, car les équipes suivent des programmes très différents et les pilotes peuvent tout utiliser, du pneu de course le plus dur au pneu de qualification.