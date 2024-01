Test di Portimao, lunedì: Bulega, Toprak e Rea davanti a tutti

Il team Ducati ha affittato l'Autodromo Internacional do Algarve, nell'entroterra di Portimao, per lunedì e martedì, e tutti i top team saranno presenti. Il circuito sarà aperto dalle 10:00 alle 17:00 in entrambi i giorni, con Portimao un'ora dopo l'orario CET.

Alle 13:00 ora locale, il debuttante della Yamaha Jonathan Rea è in cima alla classifica dei tempi con un 1:40.595 min, seguito alle 13:20 dal debuttante Nicolo Bulega con un 1:39.932 min. L'italiano ha impressionato con ottime prestazioni in tutti i test invernali fino ad ora ed è stato il più veloce la scorsa settimana a Jerez.



Bulega è rimasto in testa fino alla fine, migliorandosi leggermente fino a 1:39.913 min. ed è stato l'unico a scendere sotto l'1:40 min. Per fare un confronto: il giro più veloce in gara a Portimao è stato stabilito da Razgatlioglu (Yamaha) nel 2023 nella gara di Superpole con 1:39.826 min. e il record della pole è stato stabilito da Jonathan Rea (Kawasaki) nel 2022 con 1:39.610 min.



Toprak Razgatlioglu è stato ancora una volta molto veloce sulla BMW, perdendo solo 0,094 secondi da Bulega.



Il campione del mondo Alvaro Bautista soffre ancora per i postumi dell'infortunio al collo subito il 1° novembre e si sta lentamente avvicinando al limite.



Philipp Öttl (GMT94), l'unico tedesco presente nel Campionato Mondiale Superbike, ha concluso solo al 20° posto; il suo collega svizzero della Yamaha Dominique Aegerter (GRT) era assente per una malattia virale, come lo era stato a Jerez.



Come sempre accade nei test, i tempi sono comparabili solo in misura limitata, perché le squadre seguono programmi molto diversi e i piloti possono usare tutto, dalle gomme da corsa più dure a quelle da qualifica.