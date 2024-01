Teste de Portimão, segunda-feira: Bulega, Toprak e Rea na frente

O estreante no Campeonato do Mundo de Superbike Nicolo Bulega (Ducati) surpreende a concorrência na difícil pista de Portimão e estabelece o tempo mais rápido no primeiro dia de testes. Razgatlioglu na BMW foi ligeiramente mais lento.

A equipa de fábrica da Ducati alugou o Autódromo Internacional do Algarve, no interior de Portimão, para segunda e terça-feira, e todas as equipas de topo estarão presentes. O circuito estará aberto das 10h00 às 17h00 em ambos os dias, com Portimão a uma hora de distância da hora CET.

Às 13:00 locais, o estreante da Yamaha Jonathan Rea liderou a tabela de tempos com 1:40.595 minutos, seguido às 13:20 pelo estreante Nicolo Bulega com 1:39.932 minutos. O italiano tem impressionado com muito boas prestações em todos os testes de inverno até agora e foi o mais rápido na semana passada em Jerez.



Bulega manteve-se na frente até ao final, melhorou ligeiramente para 1:39.913 min e foi o único a rodar abaixo de 1:40 min. Para comparação: A volta mais rápida em Portimão foi estabelecida por Razgatlioglu (Yamaha) em 2023 na corrida da Superpole com 1:39.826 min, o recorde da pole foi estabelecido por Jonathan Rea (Kawasaki) em 2022 com 1:39.610 min.



Toprak Razgatlioglu foi novamente muito rápido na BMW, perdendo apenas 0,094 segundos para Bulega.



O Campeão do Mundo Alvaro Bautista continua a sofrer as consequências da lesão no pescoço que sofreu a 1 de novembro e está lentamente a sentir o seu caminho até ao limite.



Philipp Öttl (GMT94), o único alemão no Campeonato do Mundo de Superbike, terminou apenas em 20º lugar; o seu colega da Yamaha, o suíço Dominique Aegerter (GRT), esteve ausente devido a uma doença viral, tal como aconteceu em Jerez.



Como sempre acontece nos testes, os tempos só são comparáveis até certo ponto porque as equipas seguem programas muito diferentes e os pilotos podem usar tudo, desde os pneus de corrida mais duros até aos pneus de qualificação.