Álvaro Bautista: El dolor ya no está en primer plano

Los tiempos por vuelta no fueron el principal objetivo de la estrella de Ducati Álvaro Bautista durante los entrenamientos del pasado miércoles y jueves en el Circuito de Jerez (16º clasificado). El español quería averiguar la mejor manera de acoplar el peso adicional prescrito para él a su Panigale V4R. Y lo que es más importante, todavía no está en forma tras su lesión del 1 de noviembre y primero tiene que acostumbrar de nuevo su cuerpo al esfuerzo sobre la moto.

Por aquel entonces, el piloto de 39 años sufrió un fuerte accidente durante los entrenamientos, también en Jerez, y se golpeó fuertemente la cabeza al caer con fuerza sobre el asfalto desde una altura de tres metros. Los discos intervertebrales entre las vértebras C5, C6 y C7 se desplazaron, lo que los expertos médicos denominan protrusión discal. Los nervios cervicales también se vieron afectados por la compresión.



Al cabo de dos días, llegó a la conclusión de que el dolor no empeoraba con la moto, pero los tres días siguientes sin montar fueron bienvenidos. Los aprovechó para trabajar intensamente su cuerpo.



Esta semana, el lunes y el martes, el bicampeón del mundo de Superbike estará probando en Portimao, al igual que la mayoría de los pilotos de SBK. Terminó el primer día en 8ª posición, a 0,76 segundos de su compañero de equipo en Aruba, Nicolo Bulega.



"En Jerez tuve algunos problemas físicos, empecé este test en mejor forma que como salí del último", dijo Álvaro en Portugal el lunes por la noche. "Mejoraba cada vez que salía a la pista. Todavía no es perfecto, pero he dado un claro paso adelante. Ahora puedo concentrarme más en pilotar y el dolor ya no está en primer plano. Poco a poco me voy acercando al límite de la moto y puedo trabajar en la puesta a punto. En general, sin embargo, en esta fase de los preparativos estoy más retrasado de lo que esperábamos. No espero nada para el inicio de la temporada en Australia, estoy trabajando día a día".



Al igual que en Jerez, Bautista pilotó dos Panigale V4R, en las que los pesos adicionales prescritos para él están fijados de manera diferente, lo que resulta en un equilibrio distinto. "La pista aquí es muy diferente a la de Jerez, afortunadamente prefiero la misma moto", dijo el 59 veces ganador de carreras. "Todavía no hemos hecho grandes cambios en la puesta a punto, pero los hemos entendido todos".