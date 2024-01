Alvaro Bautista : la douleur n'est plus au premier plan

Les temps au tour n'étaient pas la priorité de la star Ducati Alvaro Bautista lors des essais de mercredi et jeudi derniers sur le Circuito de Jerez (16e place). L'Espagnol voulait découvrir la meilleure façon d'installer le poids supplémentaire qui lui était imposé sur sa Panigale V4R. Et plus important encore : après sa blessure du 1er novembre, il n'est toujours pas en forme et doit d'abord réhabituer son corps à l'effort sur la moto.

Lors des essais - également à Jerez - le pilote de 39 ans avait alors fait un vilain highsider et s'était violemment écrasé sur la tête lors de l'atterrissage brutal sur l'asphalte à une hauteur de trois mètres. Les disques intervertébraux entre les vertèbres C5, C6 et C7 ont été déplacés, les médecins parlent d'une protubérance discale. Les nerfs cervicaux ont également été touchés par la compression.



Après deux jours, il a conclu que le fait de rouler n'aggravait pas ses douleurs, mais les trois jours suivants loin de la moto ont été les bienvenus. Il en a profité pour travailler longuement sur son corps.



Cette semaine, lundi et mardi, le double champion du monde de Superbike effectue des tests à Portimao, tout comme le gros du peloton SBK. Il a terminé la première journée en 8e position, à 0,76 seconde de son coéquipier d'Aruba, Nicolo Bulega.



"J'ai eu quelques problèmes physiques à Jerez, j'ai commencé ce test dans de meilleures conditions que celles dans lesquelles j'ai terminé le précédent", a raconté Alvaro au Portugal lundi soir. "Les choses se sont améliorées à chaque sortie en piste. Ce n'est pas encore parfait, mais j'ai fait un grand pas en avant. Je peux maintenant me concentrer davantage sur le pilotage et la douleur n'est plus au premier plan. Je commence à me rapprocher des limites de la moto et je peux travailler sur les réglages. Mais globalement, à ce stade de la préparation, je suis plus en retard que ce que nous avions prévu. Pour le début de la saison en Australie, je n'attends rien du tout, je travaille au jour le jour".



Comme à Jerez, Bautista a roulé avec deux Panigale V4R sur lesquelles les poids supplémentaires obligatoires pour lui ont été placés différemment, ce qui donne un équilibre différent. "Le circuit ici est très différent de celui de Jerez, heureusement que je préfère la même moto", a raconté le vainqueur de 59 courses. "Nous n'avons pas encore apporté de grands changements aux réglages, mais nous les avons tous compris".